Gjoba deri në 3 mijë euro për shpërdorimin e ujit, përkeqësohet situata në Spanjë

Pas disa muajsh paralajmërimesh, autoritetet katalane pritet të shpallin një emergjencë thatësire, e cila mund të nënkuptojë kufizime më ekstreme të ujit për gjashtë milionë njerëz në Barcelonë dhe 201 komunat përreth në Spanjën verilindore.

Larja e një makine ose ujitja e kopshtit mund të rezultojë në gjoba deri në 50 €. Nëse një qytetar në Barcelonë kryen një ‘shkelje të rëndë ndaj ujit’, ai mund të gjobitet deri në 3,000 euro.

Autoritetet katalanase shpallën gjendjen e para-emergjencës në nëntor të vitit të kaluar. Temperaturat e larta kanë reduktuar nivelet e ujit në rezervuarë.

“Rezervat tona janë nën 16%. Situata është kritike në Barcelonë dhe rreth Girona, kështu që ne duhet të marrim masa më të forta”, tha zyrtarja e qeverisë katalanase Laura Vilagrà.

Plani i hartuar nga autoritetet është i ndarë në tre faza, të cilat do të ndryshojnë në varësi të mënyrës se si përkeqësohet thatësira.

Në fazën e parë, konsumi i ujit do të kufizohet në 200 litra për person në ditë; në fazën e dytë do të bjerë në 180 litra; dhe në fazën më të rëndë deri në 160 litra raportojnë mediat e huaja.

Sipas të dhënave të fundit nga Instituti Kombëtar i Statistikave, spanjollët përdorin mesatarisht 133 litra ujë në ditë. Autoritetet po planifikojnë gjithashtu të ulin presionin e ujit. Megjithatë, qyteti i Barcelonës nuk pret që kjo masë të zbatohet në familje deri në korrik në rastin më të keq.

Gjobat mund të vendosen edhe ndaj këshillave vendore për t’i detyruar ata të monitorojnë më nga afër konsumin e ujit.

Zona e prekur nga masat emergjente të thatësirës shtrihet nga Katalonja veriore deri në kufirin francez.

Bujqësia dhe industria do të përballen gjithashtu me shkurtime. Deklarata e emergjencës rajonale synon të ulë ujin për ujitjen e kulturave me 80%, për bagëtinë me 50% dhe për industrinë me 25%. Pjesa jugore më pak e populluar e rajonit ushqehet nga lumi Ebro dhe është në gjendje më të mirë.

j.l./ dita