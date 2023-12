Gjykata çon në shtëpi biznesmenin e pallatit që futi në burg Vangjush Dakon

Gjykata e Posaçme ka ndryshuar masën nsaj biznesmenit Fiqiri Faruku, ndërtues i një pallati 11-katësh në qytetin e Durrësit. Faruku do të qëndrojë në “arrest në shtëpi” sipas masës së re nga GJKKO, me kusht që të mos komunikojë me asnjë person tjetër përveç atyre me të cilët bashkëjeton.

p.c. / dita