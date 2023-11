Goditi me grusht deputetin socialist, grupi parlamentar i PS kallëzim penal për deputetin e opozitës

Kreu i Grupit Parlamentar të PS, Bledi Çuci ka njoftuar se ka kryer kallëzim penal për deputetin e opozitës Bledjon Nallbati pasi goditi me grusht në Kuvend, deputeti socialist Vullnet Sina.

Çuçi shkruan se nuk do të tolerojë asnjë akt dhune dhe fton organet ligjzbatuese t’i shkojnë deri në fund ngjarjes së ndodhur në seancë e fundit parlamentare.

Postimi i plotë:

Sot, në emër të Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste firmosa kallëzimin penal për deputetin Bledjon Nallbati për dhunën fizike të ushtruar në seancën e fundit ndaj deputetit Vullnet Sina.

Qëndrimi ynë është i qartë. Nuk do të tolerojmë asnjë akt dhune dhe refuzojmë këdo që e konsideron dhunën si mundësi për të shprehur mospajtimin.

Ftojmë organet ligjzbatuese të bëjnë punën e tyre dhe t’i shkojnë deri në fund ngjarjes së 30 tetorit në Parlament.

Kujtojmë se ditën e djeshme deputeti Vullnet Sina u shpreh se nuk do të ndërmarrë asnjë veprim ligjor ndaj Nallbatit, por tha se do të mbështesë çdo vendim që do të marrë grupi parlamentar i Partisë Socialiste.

j.l./ dita