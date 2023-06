Hapet Kinemaja “Agimi”, Veliaj: Do shërbejë për shumë aktivitete kulturore dhe artistike

Qendra “Agimi” është hapësira më e re e artit që i shtohet Tiranës.

Kinemaja, ndër më të vjetrat në Tiranë, është rijetësuar falë ndërhyrjes së Agjencisë së Industrisë Kreative të Bashkisë së Tiranës dhe do të shërbejë jo vetëm për shfaqjen e filmave, në mbështetje të kineastëve shqiptarë, por do të mirëpresë edhe aktivitete e ngjarje të tjera kulturore.

Në ceremoninë hapëse të kinemasë, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj u shpreh i lumtur që kjo qendër e re arti i shtohet kryeqytetit dhe shtoi se, ashtu si bibliotekat, edhe kinematë po kthehen në hapësira multifunksionale. Ai nënvizoi se qendra e re ‘Agimi’ do të jetë e hapur në shtatë ditë të javës e po ashtu do të shërbejë për çdo event kulturor në Tiranë.

“Njerëzit nuk jetojnë vetëm me bukë, ndryshe bashkia do të ishte bukëpjekësja më e madhe; por, njerëzit jetojnë edhe me art, me kulturë, me film, me teatër. E di që për shumë prej këtyre projekteve kemi pasur shumë, shumë debate, por detyra ime nuk është të marr vendime që iu pëlqejnë të gjithëve, detyra ime është të marr vendime që iu shërbejnë të gjithëve. E di që ka ende një pjesë të njerëzve që mund të jenë të mërzitur me mua për Teatrin, por javën tjetër ne do hapim themelet e Teatrit të Ri. Për gjëra që e kishin statusin monument kulture, siç ishin “Shtëpia e Libohovitëve” apo “Sarajet e Toptanasve”, i shpronësuam do ua kthejmë publikut,” tha Veliaj.

Ai shtoi Gjithashtu, se në shtator do të jetë plotësisht funksionale edhe Piramida, e cila po ashtu ka hapësira edhe për kulturën dhe artin. “Për Piramidën do të shfrytëzojmë gjithë verën për ta plotësuar me pajisje teknologjike – servera, kompjutera – pra, edhe aty do të kemi disa salla të ngjashme. Nëse në fund të këtij misioni, bashkë me Elvën e me bashkëpunimet tona që kemi nëpër qytet, i lëmë qytetit këtë lloj akupunture, si “Shtëpia Kadare”, “Reja”, “Toptanët”, “Libohovitët”, salla e Akademisë, që pritet të hapet së shpejti, Piramida, Teatri, Galeria, Teatri i Vjetër i Kukullave, them se i kemi dhënë këtij qyteti një pajë që do jetë për gjenerata,” e mbylli Veliaj fjalën e tij.

Ministrja e Kulturës, Elva Margariti u shpreh se do të jetë një ndër frekuentueset më të rregullta të kinemasë. “Këtu ne jemi rritur si fëmijë, luanim nëpër oborret e pallateve këtu afër, dhe më vjen mirë mbi të gjitha që e keni sjellë në këtë formulë të re që është një derë e hapur për të gjithë ata që duan të përqafojnë artin dhe kulturën, për të gjithë ata të cilët duan të shijojnë edhe pse jo të zbresin shkallët e pallatit dhe të vijnë këtu të shijojnë një film të bukur dhe unë gjithashtu dhe jo vetëm si ministre, por edhe si banore e kësaj lagjeje, i jam shumë falënderuese Erionit që na ka dhënë këtë hapësirë,” u shpreh ministrja.

Ashtu si Qendra e Artit “Agimi”, Bashkia e Tiranës po punon për rijetësimin e kinemave të tjera, ku projekti i radhës është Kinemaja “Maks Velo”, e cila pasi ka kaluar fazën e restaurimit pritet, që tashmë të kthehet po ashtu në një hapësirë të re arti në kryeqytet.

p.k\dita