Hekurudha Durrës-Prishtinë – Shpallet fituesi që do hartojë projekt-idenë

Ndërtimi i hekurudhës që do të lidhë Shqipërinë me Kosovën nuk është më thjesht një propozim, por një nismë që brenda pak vitesh do të behet realitet.

Qeveria shqiptare, përmes Drejtorisë së Hekurudhës Shqiptare ka përzgjedhur edhe bashkimin e kompanive fituese të tenderit për kryerjen e studimit të fizibilitetit dhe projekt-idesë për këtë linjë hekurudhore.

Bëhet fjalë për “ILF Consulting Engineers Austria GmbH” – ABKONS SH.P.K. të cilat kanë ofruar 168.9 milionë Lekë për të realizuar këtë projekt nga 200 milionë Lekë që ishte fondi limit i vendosur në dispozicion nga qeveria në buxhet për këtë qëllim. Kompanitë do të kenë afat 14 muaj për të bërë studimin e fizibilitetit dhe për të ndërtuar projekt-idenë e hekurudhës Durrës-Prishtinë.

Ekzistojnë dy alternativa për studimin e fizibilitetit të hartuar nga Hekurudha Shqiptare. E para parashikon në total një gjatësi prej 137 km. Nis nga stacioni i Mjedës në Shkodër deri në kufirin me Kosovën është rreth 107 km. Linja e re linja kalon në dy tunele të njëpasnjëshëm për shkak të terrenit të vështirë deri në zonën e Repsit, pranë autostradës Rrëshen-Kalimash.