FOTO: Tribun legjendar apo spiun 80-lekësh? Hajdari sipas një udhëheqësi me shami qurrash në dorë

Pak kohë më parë më parë, me rastin e lëvizjes studentore të dhjetorit 90, Berisha shkruante:

“Me 8 dhjetor te vitit 1990 studentet e universitetit te udhehequr nga tribuni legjendar, studenti Azem Hajdari u ngriten me guxim te jashtezakonshem ne Tirane ne levizjen studentore per te permbysur diktaturen komuniste me te eger ne Europe.

8 dhjetori i vitit 1990 eshte dita e nderimit te lirise dhe vlerave te saj nga mbare shqiptaret, e nderimit te vepres se pavdekshme te Azem Hajdarit dhe studenteve liberator, qe me guximin e tyre ne lartesine e nje legjende shkallmuan dyert e mbyllura te lirise per shqiptaret!

Ju bej thirrje te rinjve shqiptar te ngrihen te frymezuar nga kjo Dite e Lirise ne lartesine e idealeve te tyre dhe te permbysim sa me pare rregjimin e Edvin Kristaq Mafise dhe narkomafies se tij shteterore.

Nderim perjete Azem Hajdarit dhe studenteve libertor te Dhjetor…″ e blla blla blla.

Por ato që ka thënë Berisha për Hajdarin kur ai ishte gjallë janë të rënda.

Redaktori i rubrikës Histori në gazetën DITA ka mbledhur disa deklarata të Berishës. Janë disa nga fjalimet dhe deklaratat e tij të nxjerra nga një hulumtim i arkivës në vite. Sot po botojmë një prej tyre:

Berisha për Azem Hajdarin, gusht 1995:

“Azem Hajdari mbetet një bashkëpuntor i sigurimit të shtetit, një shërbëtor i Ramiz Alisë.

Duke gjykuar mbi faktet e jo mbi fjalët kemi të drejtë të themi se kishim dy Azem. Ai i mitingjeve që bënte gjëmën, kurse ai në jetë që bëhej mik me Irakli Koçollarin, e sigurimsa të tjerë, dehej sa nuk e kontrollonte se çnxirrte nga xhepat.

Në kafenenë e Xhelës thuhet se deputeti Hajdari, i përfolur nga shtypi dhe nga zëra të tjerë për problemin e vrasjeve dhe në prag të zgjedhjeve të 22 marsit, i futur në grevën e urisë, i armatosur , rast unikal në historinë e grevave të urisë, i braktisur nga të gjithë, i shtrydhur nga Çupi dhe Këndezi, i keqtrajtuar nga Kurt Kola, i rrethuar nga ish 80-lekshat…

Përsëri Hajdari dështon, askush në dhjetorin e vitit ’90 nuk i shkoj pas Azem Hajdarit. Studentët dhe rinia ju bashkuan PD, me të vetmin qëllim madhor, shkatërrimin e totalitarizmit, por jo në shërbim të Azem Hajdarit…”

Po vetë udhëheqësi që sot fshin qurret për Hajdarin?

p.c/dita