Hetimet e SPAK për Inceneratorin e Tiranës, Rama: Jam kryeministër, jo llogaritar

Kryeministri Edi Rama në konferencë me gazetarët u pyet për hetimet e SPAK për inceneratorin e Tiranës. Ai theksoi se është një çështje që i përket drejtësisë.

“Unë nuk jam llogaritar, por kryeministër i Shqipërisë, SPAK është organi i akuzës, gjykata është organi që vendos mes akuzës dhe vendimit ka një proces të tërë ku nuk përfshihet qeveria por komponetët që e përbëjnë procesin. Lojërat me shifra jam i prirur t’i shoh me skepticizëm. Kjo pyetje nuk është për mua. Është një proces që do të bëjë rrugën e vet dhe në fund ka një gjykatë që vendos. Kalkulatrice historike që janë për të qeshur dhe për të parë”, tha Rama.

j.l./ dita