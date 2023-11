Hungaria kundër, Orban: Ukraina është vite dritë larg BE-së

Kryeministri hungarez, Viktor Orban thekson se Ukraina është “vite dritë” larg anëtarësimit në BE. Duke folur në kongresin e partisë Fidesz, Orban tha se qeveria e tij do të kundërshtojnë bisedimet brenda BE-së në mes të dhjetorit nëse Kievi duhet të nisë zyrtarisht negociatat për t’u bashkuar me bllokun evropian.

Pranimi i një vendi të ri në BE kërkon pëlqimin e të gjithë anëtarëve të Unionit dhe Orban mund të vërë veton ndaj tij.

Orban u rizgjodh në krye të Fidesz-it për herë të 11-të që nga viti 2003 në kongresin e partisë në Budapest të shtunën. Ai tha se një nga prioritetet e qeverisë së tij të re do të jetë ndalimi i rrugës së Ukrainës drejt BE-së.

“Detyra jonë është të korrigjojmë premtimin e gabuar, se negociatat me Ukrainën do të fillojnë, sepse Kievi tani është vite dritë larg BE-së”, tha Orban. Komisioni Evropian në fillim të këtij muaji propozoi fillimin e bisedimeve të pranimit me Ukrainën, duke thënë se qeveria në Kiev “ka demonstruar një nivel të jashtëzakonshëm fuqie institucionale, vendosmëri dhe aftësi për të funksionuar”.

p.k\dita