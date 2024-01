Hvala vam, gospodine Sanduloviq*

Nga Viktor Malaj

“Është një ditë e vështirë dhe një nder i madh që… në emër të Serbisë së ndershme të kërkoj falje për të gjitha krimet e kryer nga Milosheviçi dhe qeveria e sotme në Serbi, krime të kryera kundër jush… Jam i vetmi politikan nga Serbia që kam ardhur të nderoj viktimat e pafajshme shqiptare, familjen Jashari në Prekaz. Unë kërkova falje në emër të serbëve që nuk e bënë këtë. Zoti ju bekoftë me shëndet dhe Zoti na dhëntë një paqe të merituar për secilin”.

Nikolla Sanduloviq – Kryetar i Partisë Republikane Serbe

I nderuar zoti Sanduloviq,

Rasti i ndjesës tuaj publike për krimet serbe në Kosovë dhe ajo çfarë ju pësuat më pas, për shkak të asaj ndjese, janë dy mësime të mëdha dhe domethënëse historike. Si rezultat i të shkuarës së kahershme, dhe sidomos të shkuarës gati dy shekullore të marrëdhënieve midis shqiptarëve dhe serbëve në Ballkan, në botëkuptimin, ndjenjat, përjetimet dhe gjykimet e ndërsjella midis dy popujve, mjerisht, mbizotëron e keqja dhe urrejtja, paragjykimet, shpërfillja dhe armiqësitë.

E gjithë kjo gjendje e padëshiruar, e dëmshme dhe e rrezikshme ka shkaqet e veta historike, psikologjike dhe keqformuese të frymëzuara nga politika. Nuk kam pasur dhe as kam kurrfarë dyshimi se në botë nuk ka kombe të mirë dhe të këqij, të ndershëm dhe të pandershëm, por ka kombe e popuj të mëdhenj e të vegjël, të zhvilluar dhe më pak të zhvilluar, popuj historikisht më shumë apo më pak mëkatarë për shkak të keqorientimit dhe udhërrëfimeve të gabuara prej elitave të tyre politike e intelektuale.

Besoj fort se popujt ngjajnë shpesh me fëmijët, të cilët mendojnë, besojnë dhe sillen në jetë, ndër të tjera, në varësi të keq apo mirë edukimit, të mënyrës së informimit dhe formimit shpirtëror e historik në raport me të vërtetën dhe të drejtën. Nuk besoj asnjë çast se populli shqiptar është më i mirë se popujt e tjerë dhe as se është i destinuar për Parajsë, e aq më pak, se ka ndonjë të drejtë historike apo morale të sundojë të tjerët.

Ajo që unë besoj fort është fakti se, për shkaqe historike apo etniko-psikologjike, populli shqiptar ka pasur fatin e mirë që asnjëherë gjatë historisë së vet nuk ka sulmuar popujt fqinjë për rrëmbime territoresh, nuk ka nxjerrë nga gjiri i vet ideologë apo politikanë të llojit Ilia Garashanin, Vasa Çubroloviq, Dobrica Çosiq, Drazha Mihajloviq, Sllobodan Milosheviq etj., dhe as është edukuar në shkolla apo gjirin familjar me manuale etnikopolitike shoviniste si Naçertania apo Memorandume të Akademisë së Shkencave e Arteve si ai i Akademisë Serbe të viteve ’80 të shekullit të kaluar. Gjithashtu, në historinë e këtij populli nuk gjendet asnjë marrëveshje teorike dhe as veprimtari praktike vetjake apo në bashkëpunim me vende të tjera për këmbime popullsish apo zhvendosje me dhunë të popullsive apo etnive joshqiptare.

Nuk mund të vë bast se, sikur kombi shqiptar të kishte qenë shumë më i madh në numër dhe po të kishte pasur ndonjë popull tjetër vëlla, perandoritë e të cilit jo vetëm ta përkrahnin, por, për interesa perandorake, edhe ta nxisnin në mendime dhe veprime kriminale kundër fqinjëve të vet, nuk do të kishte bërë çfarë kanë bërë disa popuj të tjerë ndër shekuj. Mirëpo, historia mësohet e tregohet mbi bazën e fakteve dhe jo të hamendësimeve.

Siç e dini, historia ka provuar se popujt bien shpesh pre e mashtrimeve, lajkatimeve apo trushplarjes që iu bëjnë gjithfarë sharlatanësh që mbijnë nga gjiri i tij dhe të cilëve, pastaj, iu shohin sherrin për periudha fort të gjata historike. Nga ana tjetër, vetë politika dhe politikanët bëhen skllevër të mashtrimeve dhe vetëmashtrimeve historike, të teorive dhe keqformimit shovinist apo etnikocentrist. Bëhen skllevër se “ju duhet” t’iu përmbahen tezave, teorive dhe pretendimeve me të cilat ata apo paraardhësit e tyre kanë keqinformuar dhe keqedukuar popullin e vet sepse duan të triumfojnë apo mbijetojnë politikisht.

Ndodh, fatkeqësisht, si me figurën e trilluar të Santa Klausit me të cilën të rriturit gënjejnë fëmijët prej disa shekujve dhe, për ta pasur mirë me ta, nuk guxojmë t’iu tregojmë të vërtetën rreth mosekzistencës së tij. E, ndërsa fëmijët e kuptojnë gënjeshtrën e padëmshme në rritje e sipër, popujt që edukohen brez pas brezi me teza e teori të rreme dhe të rrezikshme, mbesin përherë “fëmijë” që ëndërrojnë, besojnë dhe, madje, në një masë të madhe, orientohen dhe udhëhiqen nga ndjenjat dhe pasionet që iu ka krijuar “Santa Klausi” i politikës etnike megjithëse i rremë dhe i shtrembër.

Të dalësh jashtë rrymës kryesore të të menduarit, t’i biesh ndesh gjendjes dominuese psikologjike dhe shpirtërore të popullit për hir të së vërtetës dhe për shkak të thirrjes së ndërgjegjes, kërkon guxim dhe moral të lartë. Besoj se janë këto dy karakteristika të formimit tuaj që, siç pohoni edhe vetë, ju shtynë të bëni një akt krejt të veçantë humanitar, historik, moral dhe politik, akt që thuajse asnjë politikan serb s’e ka bërë deri tani. Vetëdija ime më thotë se në gjirin e popullit serb duhet të ketë me mijëra individë, ndërgjegjja e të cilëve nuk pajtohet as me manualet mashtruese dhe shoviniste gati dyqind vjeçare të disa teoricienëve e politikanëve të vet dhe, aq më pak, me aktet dukshëm dhe pakundërshtueshëm kriminale që disa prej qeverive dhe ushtrive të tij kanë kryer kundër popujve fqinjë.

Më mirë se asgjë tjetër këtë e provon rasti dhe qëndrimi juaj humanitar, demokratik dhe largpamës. Ata që janë mendjehapur dhe shohin larg duhet ta kuptojnë se qëndrime të tilla si i juaji i shërbejnë më së pari vetë popullit serb, pasi ndjesa juaj për krimet e të tjerëve në të kaluarën e largët dhe të afërt si dhe urimi juaj për paqe midis dy kombeve janë thirrje për ndërgjegjësim, mirëkuptim dhe bashkëjetesë rajonale paqësore kundër konflikteve dhe luftës.

Kjo do të thotë thirrje për mbrojtjen e jetëve edhe të popullit dhe ushtarëve serbë si qenie njerëzore të barabarta me çdo qytetar tjetër të botës.

Mësimi i dytë historik nga ngjarja juaj qëndron në faktin se qeverisja aktuale në Beograd ndryshon nga disa qeverisje të mëhershme të Serbisë dhe, sidomos nga ajo e Milosheviçit, vetëm në dukje dhe vetëm nga zori se nuk sillet dhe nuk vepron dot si ato për shkak të rrethanave të sotme të brendshme dhe ndërkombëtare. Qëndrimi i saj ndaj jush është një rënie e pjesshme, por domethënëse, e makijazhit politiko-demokratik të atyre që drejtojnë në atë vend. Plagët në trupin tuaj të shkaktuara nga të punësuar në institucionet shtetërore serbe, në të vërtetë janë plagë të ndërgjegjes së atij pushteti, që rëndojnë mbi gjithë shtetin, dhe gjendja juaj thuajse e paralizuar fizike dëshmon paralizën mendore dhe morale të tij. Ironia më e madhe është se ata që instruktojnë dhe dërgojnë formacione paraushtarake terroriste në Kosovë, siç ishte grupi i Radojçiçit, ata që afrojnë ushtrinë pranë kufirit me Kosovën edhe për mosmarrëveshje targash të makinave, ata që ngazëllehen nga thirrjet në kor: Ubi shiptari!, ju dhunojnë fizikisht, ju burgosin dhe ju akuzojnë për “nxitje të urrejtjes kombëtare, racore e fetare”. Turp i madh për ta, por nder për Ju.

Arsyeja njerëzore dhe logjika minimale të shtyjnë të besosh se, edhe sikur pretendimet e politikës serbe ndaj Kosovës të ishin të vërteta, ndjesa për vrasjet e mijëra civilëve, përdhunimet e mijëra femrave kosovare, zhdukjet pa gjurmë të mjaft kosovarëve, masakrat çnjerëzore masive si ato të Reçakut apo të fisit Jashari, si dhe deportimet masive të gati gjysmës së popullsisë si ajo e vitit 1999, është detyrim njerëzor, moral, historik dhe politik.

Të dhunosh dhe burgosësh ndjesëkërkuesin do të thotë se, jo vetëm nuk je penduar për çfarë ke bërë në të kaluarën, por je i gatshëm ta përsërisësh atë edhe në të ardhmen po ta lejojnë rrethanat.

Vazhdimi me kokëfortësi i politikës të sotme të Beogradit në shinat e doktrinave të hershme shoviniste që kanë rezultuar të dëmshme e të rrezikshme edhe për vetë popullin serb, dhe konstituimi i atyre doktrinave në plan afatgjatë, është mungesë largpamësie dhe, njëkohësisht, mungesë përgjegjësie historike e kombëtare e elitës pseudomoderne serbe, është mbajtje në reanimacion e mendësive të vjetra që pengojnë e vonojnë botëkuptimin e ri paqësor të vendit dhe rajonit.

Duke uruar shërim të shpejtë për Ju, uroj që shembulli që dhatë të jetë zile zgjimi për vetëdijen demokratike dhe paqësore të popullit serb për të mirën e tij dhe të popujve të rajonit të Ballkanit.

Ju faleminderit për sakrifikimin e interesave vetjake për hir të së vërtetës, të drejtës dhe moralit.

*Hvala vam gospodine Sanduloviç- (serbisht) Ju faleminderit zoti Sanduloviç

