I merrte armët në Kosovë për t’i shitur në Shqipëri, arrestohet 44-vjeçari në Tiranë

Një 44-vjeçar është arrestuar në Tiranë pasi u kap me dy armë në automjet, njëra prej tyre me fishek në fole, gati për qitje.

Në pranga ra 44-vjeçari me dy emra, K. (A). C. (Ç). Gjatë kontrollit të automjetit të tij u gjetën dy armë zjarri pistoleta, njëra prej tyre me fishek në fole, gati për qitje, një silenciator, krehra e municion luftarak, të cilat u sekuestruan, në cilësinë e provës materiale së bashku me automjetin dhe një aparat celular.