Importet, librat dhe pikturat zënë 0.3% – Llogariten në 2.6 miliardë lekë në vitin 2022, Holanda partneri kryesor

Importet e librave, revistave, pikturave, dorëshkrimeve dhe shtypshkrimeve llogariten në 2.6 miliardë lekë, përgjatë vitit 2022, sipas të dhënave të “Institutit të Statistikave”. Sipas shifrave të analizuara nga ‘Scan Intel’ kjo vlerë zë rreth 0.3% të importeve gjithsej për 2022-shin.

Historiku i të dhënave për këtë kapitull tregon se katër vitet e fundit kanë regjistruar vlerën më të lartë të importeve që nga viti 2005-së, viti i fundit për të cilin INSTAT disponon të dhëna. Megjithatë, krahasuar me vitin 2021, importet e librave dhe pikturave kanë rënë me 5.8% në vitin 2022.

Viti 2019-të regjistron rekord të importit për këto produkte me një vlerë në 2.97 miliardë lekë, ndërkohë që viti 2005-së ka vlerën me të ulët me 437 milionë lekë.

Por me cilat vende kemi patur vlerën më të lartë të importeve? Krahas analizës së vlerës së importeve ndër vite, ‘Scan Intel’ ka analizuar edhe shtetet nga të cilat vendi ynë importon librat, pikturat, revistat dhe shtypshkrimet. Pesë shtetet kryesore nga të cilët Shqipëria ka importuar kategorinë e përmendur më lart janë Hollanda me 898 milionë lekë, Franca me 320 milionë lekë, Italia me 250 milionë lekë, SHBA-ja me 233 milionë lekë dhe Greqia me 224 milionë lekë.

Pra, konkludojmë se Hollanda zë 34% të importeve totale të librave në Shqipëri, Franca zë 12%, Italia dhe SHBA me 9% ndërsa Greqia zë 8%. Nëse do të plotësonim dhjetë partnerët kryesorë më të cilët Shqipëria importon libra, revista dhe piktura renditja vijon me Zvicrën, Mbretërinë e Bashkuar, Kinën, Gjermaninë dhe Maqedoninë e Veriut.

a.c./dita