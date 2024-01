Inceneratorët / Lirohet nga burgu ish-kreu i Komisionit të Shpronësimit, Pëllumb Abeshi

Ish-kryetari i Komisionit të Shpronësimit, Pëllumb Abeshi është liruar ditën e sotme nga burgu me vendim të GJKKO-së.

Abeshi ishte ndaluar me urdhër të SPAK pasi dyshohej se në bashkëpunim me ish-ministrin Lefter Koka kishte falsifikuar dokumente për shpëronësimin e një sipërfaqeje prej 111 564 m2 ku do të ndërtohej inceneratori i Fierit.