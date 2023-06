Ishte personi i parë i diagnostikuar me autizëm, ndërron jetë në moshën 89-vjeçare Donald Triplett

Donald Triplett, i cili konsiderohet si rasti i parë i diagnostikuar i një fëmije me autizëm, ka ndërruar jetë në moshën 89-vjeçare.

Termi “autizëm” u krijua për Donald Triplett. Ai ishte “Rasti 1” midis 11 fëmijëve të tjerë që po vëzhgoheshin nga psikiatri Leo Kanner. Bazuar në këto studime, Kanner hodhi bazat për studimin modern të autizmit.

Dr. Kanner përshkroi një çrregullim që përfshinte zakone të përsëritura obsesive, “kujtesë të jashtëzakonshme” dhe një paaftësi për t’u shoqëruar me njerëz të tjerë.

Don Triplett, the first person to be diagnosed with autism, has died. He was 89. His life was explored in the 2022 documentary film “In A Different Key.” https://t.co/Ogn15Rplvl

— PBS NewsHour (@NewsHour) June 16, 2023