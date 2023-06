“Ishte vetëm një letër, sinqerisht nuk mendoja se…!” Mbape shpjegon kaosin që shkaktoi

Kylian Mbappe është i grumbulluar me kombëtaren e Francës për ndeshjet kualifikuese të Euro 2024. Sulmuesi u paraqit në konferencë për shtyp në prag të ndeshjes së të premtes ndaj Gjibraltarit, por kombëtarja kaloi në plan të dytë duke qenë se të pranishmit ishin të gjithë të interesuar për të mësuar më shumë rreth të ardhmes së sulmuesit.

Mbappe u shpreh se i dërgoi një letër drejtuesve të PSG për t’i njoftuar se nuk do ta rinovojë kontratën përtej vitit 2024, ndërsa theksoi se nuk e mendonte se një letër do të merrte përmasa të tilla.

“Sinqerisht, nuk besoja se do të ofendoja me anë të një letre. Ishte vetëm një letër, nuk e mendoja se do të “vriste” ndokënd. E ardhmja? Në këtë moment kam vetëm një opsion, të qëndroj tek PSG. Në planin tim do të jem me skuadrën sapo të nisin përgatitjet për sezonin e ri. Presidenti Emmanuel Macron nuk do të ketë asnjë impakt në vendimin për të ardhmen time, ai dëshiron që unë të qëndroj te PSG.