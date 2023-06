Italia hap siparin e futbollit më 20 gusht

Serie A do të ngrejë siparin më 20 gusht, teksa finalja e Kupës së Italisë është caktuar paraprakisht të zhvillohet më 15 maj 2024. Përsëri do të jetë “Olimpico” i Romës që do të presë këtë finale.

Veç Serie A është vendosur edhe fillimi i Serie B, e cila do të fillojë më 19 gusht dhe do të përfundojë më 10 maj 2024. Sezoni në Serie C do të fillojë më 27 gusht dhe do të përfundojë më 28 prill 2024. Kujtojmë se në ditët në vazhdim do të hidhet dhe shorti për të mësuar kalendarin e plotë të ndeshjeve.