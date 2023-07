Ja 4 rastet kur nuk duhet ta përdorni kurrë ChatGPT të Inteligjencës Artificiale

ChatGPT ka vetëm disa muaj që ekziston, e megjithatë është bërë një nga mjetet më interesante në të gjithë botën dixhitale. Teknologjia që ajo përfshin është përmirësuar në mënyrë eksponenciale, kur bëhet fjalë për ofrimin e rezultateve për pyetjet tona dhe sigurisht, kjo vetëm e ka bërë përdorimin e saj të popullarizuar. OpenAI po bën një punë të jashtëzakonshme, por e vërteta është se ka ende kufizime që duhen marrë parasysh. Në fund të fundit, kemi të bëjmë me një produkt që është në fazën e zhvillimit.

Kjo inteligjencë artificiale (AI) është ndaluar në Itali dhe tani përballet me një problem që rrjedh nga një shkelje e mundshme e mbrojtjes së të dhënave. Kjo e bën të nevojshme të jemi shumë të kujdesshëm kur përfshijmë të dhëna me thellësi të madhe për personin tonë. Ndjekja e një udhëzuesi të thjeshtë me këshilla mund t’ju pengojë të bëni gabime të çuditshme kur përdorni këtë platformë diferenciale në treg.

Le të shohim, pra, se si të përdorim ChatGPT dhe mjete të tjera të së njëjtës klasë me siguri totale, pse mund të jetë problematike të ndash informacione konfidenciale dhe, natyrisht, cilat janë përdorimet që duhet të shmangim kur kërkojmë informacion në këtë bisedë bazuar në inteligjence artificiale.

ChatGPT: si ta përdorni këtë mjet me lehtësi dhe siguri

ChatGPT erdhi në jetën tonë në fazat e hershme të vitit 2023 dhe, në një kohë shumë të shkurtër, ka arritur të bëhet një pikë referimi përsa i përket inovacionit. Edhe kështu, është e nevojshme të dini një sërë këshillash për të shmangur një sërë gabimesh. Në fund të fundit, është një sistem që është në një fazë zhvillimi të vazhdueshëm. Çfarë duhet pasur parasysh? Gjëja kryesore është të përdorni mirë dhe përveç kësaj, të mos futni informacione personale.

Mos ofroni informacione për të dhënat tuaja personale

Meqenëse është ende në zhvillim e sipër, është e mundur që informacioni që po ofroni të përfundojë duke u mbledhur në një bazë të dhënash. Për këtë arsye, gjëja më e mirë që mund të bëni është të përmbaheni nga përdorimi i këtij mjeti për të ndarë të dhënat kryesore që lidhen me jetën tuaj personale. Ne duam t’i referohemi, midis të dhënave të tjera, emrit tuaj të plotë, adresës postare, dokumentit të identitetit kombëtar ose, natyrisht, numrit tuaj të kontaktit.

Është e rëndësishme të merret parasysh se kjo gjuhë programimi është tashmë e aftë të segmentojë informacionin sipas blloqeve, kështu që do të mund të hidhte poshtë këto të dhëna pasi nuk konsiderohet e rëndësishme për kërkimet e ardhshme. Megjithatë, gjëja më e mirë për të bërë është të shmangni dhënien e këtij informacioni nesër.

Mos kërkoni rekomandime mjekësore, ose simptoma të sëmundjeve

A mendoni se mund të bëheni një mjek i mirë i ChatGPT? Nuk e dimë se çfarë mund të ndodhë në të ardhmen, por ajo që mund të parashikojmë është se po përballemi me një mjet që ende duhet të përmirësohet ndjeshëm. Për momentin, ai nuk është në gjendje të diagnostikojë sëmundje dhe, natyrisht, të përshkruajë ilaçe. Nëse mendoni se mund të keni një sëmundje, shkoni te një specialist dhe mos konsultohuni me këtë bazë të dhënash.

Besueshmëria e kësaj teknologjie nuk është ende e siguruar, prandaj është thelbësore t’i drejtoheni kanaleve konvencionale për të marrë rezultate mjekësore. Në fund të fundit, ekzaminimet mjekësore, në shumicën e rasteve, ende kërkojnë një konsultë ballë për ballë.

Mos përdorni ekskluzivisht ChatGPT për të kryer kërkime

ChatGPT është përmirësuar në mënyrë eksponenciale që nga fillimi i tij, por e vërteta është se motori konvencional i kërkimit mund të vazhdojë të ofrojë informacion më të besueshëm. Ne jemi, pa dyshim, përballë një prej teknologjive dixhitale me potencialin më të madh për të ardhmen. Edhe kështu rekomandimi ynë mbetet i njëjtë, që të mos i besohet gjithçka kësaj letre. Është shumë më e zgjuar të konfirmosh informacionin e dhënë nga magjistari me mjete të ndryshme.

Le të japim një shembull. Imagjinoni që jeni në një qytet që bën turizëm dhe doni të njihni restorantet më të mira për të ngrënë një picë. Sugjerimi i kërkimit në ChatGPT ju informon për 4 ndërmarrje. Mundet që informacioni të jetë i saktë, por mund të ndodhë edhe që në atë datë të mbyllen 2 prej tyre. Është e mundur të kryhen kërkime shtesë në motorin e kërkimit për të zbuluar nëse ai është i hapur në kohën që keni ndërmend të shkoni.

Jo, ChatGPT nuk mund të përdoret si opsion për të shkuar në terapi

Keni ndonjë problem në jetën tuaj personale dhe po i drejtoheni ChatGPT për këshilla? Duhet thënë qartë se ky mjet nuk mund të zëvendësojë një specialist të shëndetit mendor. Është e nevojshme t’i drejtoheni mjeteve të tjera për të pasur një shërbim shumë më cilësor. ChatGPT është një makineri që ofron rezultate që, pavarësisht faktit se jemi përballë një zgjidhjeje diferenciale, vazhdon të bëjë gabime të mëdha. Këshilla më e mirë që mund t’ju japim në Urban Tecno është të vazhdoni t’i besoni metodave konvencionale profesionale. Kjo ndihmë mund të jetë shumë e rëndësishme, ndaj nuk duhet të mbështeteni në një përgjigje të dhënë nga një inteligjencë artificiale. Të paktën ende jo.