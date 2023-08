“Ka idiotë, po idiotë gangstera”, Braçe publikon videon e aksidentit te Liqeni Artificial i Tiranës: Ka hequr targat!

Deputeti i Partisë Socialiste, Erion Braçe hasi në vrapin e mëngjesit nga Liqeni Artificial i Tiranës, makinën ‘BMW’ që u aksidentua e më pas u braktis nga drejtuesi i saj.

Ai ka ndarë video nga vendi i ngjarjes, duke thënë se ata që e kanë bërë një veprim të tillë janë idiotë të një kategorie të rrallë.

“Ka idiotë, po idiotë si kjo kategori vështirë që të ketë! Se ç’duhet këtu në digën e liqenit kjo makinë gangsterash, horrash, askush nuk e di”, dëgjohet të thotë ai në videon që ka regjistruar dhe publikuar vetë.

“Duket sikur idioti është limiti; por ka shumë se idioti, është ky! BMW mbi digën e liqenit, aty ku prej mëngjesit herët në mbrëmje ka veç këmbesore e çiklistë!!

Domethënë ka ngjitur Digën nga ana e pishinave, mbi 15 metra lartësi e pjerrësi, ka marrë përpara peme e shtylla dhe është përplasur në murin e digës nga ana e liqenit!

Ka qenë i vetëdijshëm; Ka dalë nga makina, ka hequr targat prej saj dhe ka ikur!! Domethënë, ta mendosh të dehur bën gabim, ta mendosh të taposur nga malli bën gabim prapë; Tipikisht idiot që ka bërë provë të ngjisë digën me makinë të forti”, shkruan Erion Braçe.

Sipas informacioneve paraprake, mjeti ka qenë duke lëvizur me shpejtësi të lartë në rrugën e ‘Kosovarëve’ dhe më pas ka ngjitur maloren që ndan aksin me shëtitoren e liqenit dhe më pas është përplasur me digën.

Makina ka marrë para edhe një gardh që ndante kodrën me shëtitoren.

Automjeti është ndalur falë bordurës së betonit pranë digës, pasi mund të kishte përfunduar edhe në liqen.

j.l./ dita