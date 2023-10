Kakavijë, tetor 2023… Asgjë nuk ndryshon, çdo gjë kalon nga e keqja në më të keqen

Abdurahim Ashiku

Gazetar, Athinë

Hymë, pas afro pesë orë udhëtimi, në sheshin e madh të Kakavijës. Për çudi (nuk e kisha përjetuar asnjëherë) përpara nesh, asnjë autobus në pritje.

U gëzova duke kujtuar radhët, orët e gjata të ndenjjes në këmbë.

Autobusi mori krahun e majtë të rrugës dhe ndaloi. Një urdhër i padiskutueshëm: Zbrisni bagazhet… I nxorëm me vështirësitë e krahut të një të moshuari.

Ishte ndërtuar një mur… Ishin ndërtuar dy palë shkallë njeri mbi tjetrën… Ishte ndërtuar edhe një dishezë me diku tek 50 gradë pjerrësi… Valixhet, bagazhet duheshin ngjit nga rrafshi, nga asfalti dhjetë metra lart, në katin e dytë të ndërtesës së sajuar për “shërbim të kulturuar”.

Një rrëmujë… Të moshuar që kërkonin ndihmë për ti ngjitur valixhet… Të rinj që nuk munguan t’i ndihmonin… Të qara fëmijësh në krahë prindërish.. Radhë njerëzish para kabinës ku dy policë vulosnin pasaportat. Ngatërresa bagazhesh nëpër këmbë që nuk matnin ku shkelnin.

Një doganier përpara një tavoline të gjatë të ftonte të shtroje e hapje bagazhin për të fut duart thellë e më thellë sikur desh të gjente fundin e rrënjëve të kanabisit… Të qara foshnjash… Thirrje policëve nga një punëtor me jelek të verdhë për tu dhënë përparësi në radhë prindërve me fëmijë…

Doganieri ma bëri me shenjë ti kaloj valixhet pa futur duart në to. E pyeta se pse nuk venë karroca për lëvizjen e bagazheve, pse nuk venë elevatorë për ngjitje, pse… Ngriti supet duke belbëzuar fjalët “nuk di shqip”…. U befasova…

Në dalje e njëjta pamje… Shkallë që duhen zbrit… Dishezë që po ta tërhiqje valixhen të merrte me vete… Një trotuar buzë rrugës… Trotuar i ngushtë.

Nuk munda ta kapërcejsh. Bie në rrugë makinash, pikë rreziku! Deri tash nuk ka pas ngjarje. Mund të ketë. Sigurimi i njerëzve është zero.

Me bagazhet çapëlyer nga ngjitje-zbritja presim autobusin të kthehet nga skanimi. Erdhi. Ndaloi. Hapi bagazhet… Na pret në korsinë e djathtë. Diku 15-20 metra larg. Përsëri lëvizje bagazhesh, lëvizje në një shesh ku qarkullojnë makina. Pikë rreziku.

Koha është e mirë. Nuk e di se si do ta përshkruaja gjendjen në një ditë me furtunë, me shi e borë, me fëmijë në krah që mërdhijnë, qajnë nga të ftohti, me pleq që zvarriten mbi shkop…

E pyes një polic pse është bërë kështu. Më thotë që t’i detyrojmë pasagjerët të mos marrin shumë plaçka, marrin shumë ushqime!!! Me të ishte edhe doganieri që nuk e fliste shqipen. Më tha se është kroat (!!!) Ka ardhë për të ndihmuar !!!

U çudita. E kanë ngjitur kontrollin doganor në katin e dytë të ndërtesës. Kat që duhet të ngjitesh e zbresësh nëpër shkallë. Dhe kjo që pasagjerët të marrin pak plaçka, aspak ushqime…

Kjo ndërkohë që në lajmërimet e agjencive të transportit të udhëtarëve shkruhet se mund të marrësh deri në dy valixhe…me peshë deri 40 kilogram. Kjo kur ikën… Kur kthehesh.

Përsëri një kat mbi shesh. Vetëm kontroll pasaportash. Bagazhet nuk i zbresin nga autobusi… Mbase edhe do t’i zbresin… Mbase do t’i ngjisin zvarrë… Dreqin që ua kujtova… Ku, ku, ku…sa valixhe, çanta, kuti… hyjnë çdo ditë… Çfarë nuk ndodh… Në vend që të krijojnë hapësirë shërbimi në tokë…

Në atë shesh të madh me një çati për tu mbrojtur nga fenomenet atmosferike, me një dhomë të ngrohtë në dimër e të freskët në verë, me një dhomë për nënat dhe fëmijët…me… me kulturë evropiane… Kanë krijuar shërbim në qiell…

Ku nuk i shkon mendja shërbimit tonë doganor… Shtetit tonë… Vetëm tek shërbimi ndaj njerëzve nuk u shkon.. Vetëm për lehtësimin e lëvizjes së njerëzve nuk mendojnë. Kështu do të vazhdojë.

Kjo për tri dekada (27 vjet për mua). Të shtrydhin, të detyrojnë të qëndrosh i mërdhirë në shi, dëborë, erë e suferinë, me fëmijë në krah që qajnë deri në dhimbje, me pleq që zvarriten rrëshqanthi mbi “gjymtyrën e pestë të jetës”…

Kjo është “bukuria që vret”, migjeniane, vret mërgimtarët shqiptarë që të pamundur të paguajnë 200 apo 300 euro me avion, zgjedhin autobusët, agjencitë e shumta që gëlojnë pa përgjegjësi për udhëtarin, pa zë për trajtimin qytetar në udhëtim…

Kthehemi tek lajmi i gëzuar për emigrantët shqiptarë në perëndim, mollë e ndaluar për emigrantët shqiptarë në Greqi. Ryanair, kompania ajrore me emër të madh, me ndërhyrjen e Kastrati Grup, do të fluturojë në 17 vende e aeroporte të Evropës me 15 euro një udhëtim… Do të fluturojë në Romë, Milano, Paris, Londër… Për fluturim në Athinë e kthim nuk ka asnjë fjalë të shkruar në shtyp e asnjë zë në televizorë. ASNJË!

Emigrantët shqiptarë në Greqi do të vazhdojnë të udhëtojnë në rrugë ajrore me një kompani, greke, AEGEN, pa të dytë, pa konkurrencë që i rrit çmimet në një të përpjetë që synon Olimpin. Do të udhëtojnë me autobusë nëpër një itinerar që të shtrydh. Është mërgata më e madhe në numër (500.000 legalë e 500.000 ilegalë).

Është mërgata që ka mbajt dhe mban gjallë Shqipërinë. Nën dhunë, në trusni të papara, nën racizëm. Mërgatë e harruar, mërgatë që kujtohet vetëm në statistikat “remitancash”. Mërgatë e urtë, pa zë e figurë në kërkesat e saj.

Këtë e tregon edhe lajmi i përcjellë më 25 tetor nga Kastrati Grup që ka pushtuar aeroportin e Tiranës.

Emigrantët në Greqi, si gjithnjë do të jenë prapa listës, prapa diellit, në anën e errët të hënës.

Epo gëzuar! Rrugë të mbarë!