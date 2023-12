Kalendari i Shqipërisë në Euro 2024, ja kur luhen ndeshjet e kuqezinjve dhe në cilat stadiume

Shqipëria ka njohur sot rrugëtimin e saj në EURO 2024 me një short i cili ka rezultuar jo shumë me fat për ekipin kuqezi, pasi ka vënë përballë ekipe me shumë emër e me pretendime në këtë turne në Grupin B përballë Spanjës, Italisë dhe Kroacisë.

Kalendari i aktivitetit sheh kuqezinjtë të zbresin në fushë për herë të parë më 15 qershor, teksa do të përballet me Italinë në “Westfalenstadion” të Dortmundit.

Ndeshja e dytë e kombëtares shqiptare është më datë 19 qershor, kur përballet me Kroacinë në “Volksparkstadion” në Hamburg.