“Kapet punonjësja e rajonales Elbasan”, reagon DPSHTRR: Si qëndron e vërteta

Policia e Elbasanit njoftoi sot se ka arrestuar një 30-vjeçare, juriste e Drejtorisë së Shërbimeve të Transportit Rrugor Elbasan pasi ishte shpallur në kërkim për shpërdorim detyre dhe falsifikim dokumentesh.

Policia bëri me dije se 30-vjeçarja në bashkëpunim me një 37-vjeçar të arrestuar dhe një person tjetër të shpallur në kërkim, dyshohet se falsifikoi kontratat për pronësinë mbi 3 automjete të marra me qira, të cilat u shitën në kundërshtim me ligjin nga 27-vjeçari Th.B. dhe person në kërkim R.L. Këtyre automjeteve iu kishin hequr GPS-in dhe iu ndryshuar pronësinë duke falsifikuar dokumentet.