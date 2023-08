Katastrofa e zjarreve me 36 të vdekur, Biden shpall gjendjen e jashtëzakonshme në Hawaii

Presidenti amerikan Joe Biden ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme në ishullin Maui, Hawaii, ku 36 persona kanë humbur jetën. Deklarata nënkupton se qeveria federale do të sigurojë fonde për të ndihmuar në vazhdimësinë e zjarreve. “Kushdo që ka humbur një të dashur, shtëpia e të cilit është dëmtuar ose shkatërruar, do të marrë ndihmë menjëherë,” tha ai.

Ndihma do të shkojë për përpjekjet e rimëkëmbjes shtetërore dhe lokale. “Ne po punojmë sa më shpejt që të jetë e mundur për të luftuar këto zjarre dhe për të evakuuar banorët dhe turistët,” tha presidenti. “Ndërkohë lutjet tona janë me njerëzit e Havait, por jo vetëm lutjet tona. Çdo pasuri që kemi do të jetë në dispozicion të tyre.”

Individët e prekur në Maui do të jenë në gjendje të aksesojnë fonde për ndihmë si grante të përkohshme strehimi, riparime shtëpish dhe kredi me kosto të ulët për të ndihmuar me humbjet e pronave të pasiguruara.