Kina i çon ushtrinë Tajvanit tek porta!

Kina do të nisë javën e ardhshme stërvitjet ushtarake pranë Tajvanit, duke përdorur ndalesat e zëvendëspresidentit William Lai në Shtetet e Bashkuara si një pretekst për të frikësuar votuesit përpara zgjedhjeve të vitit të ardhshëm dhe për t’i bërë ata “të kenë frikë nga lufta”.

Lajmi është njoftuar nga zyrtarët tajvanezë, sipas të cilëve manovrat ushtarake kineze do të zhvillohen në brigjet provinciale në veri të Tajvanit nga ora 12:00 deri në orën 16:00 më 14 gusht. Manovrat do të fillojnë në ditën e nisjes së zëvendëspresidentit tajvanez William Lai për vizitën e tij në Paraguaj, me një ndalesë të dyfishtë në SHBA.

Ndalimet në SHBA të Lait, i cili është kandidati kryesor për zgjedhjet presidenciale të Tajvanit në janar, kanë tërhequr zemërimin e Pekinit. Shtetet e Bashkuara i kanë përshkruar ndalesat si rutinë dhe nuk kanë arsye që Kina të ndërmarrë veprime “provokuese”.

Lai do të ndalet në Nju Jork të shtunën në rrugën e tij për në Paraguaj dhe në San Francisko të mërkurën në rrugën e tij për në Tajvan. Ai do të shkojë në Paraguaj, i cili ruan lidhjet formale me Tajvanin, për inaugurimin e presidentit të ri.

Në përgjigje, ministria e mbrojtjes e Taipeit siguroi se forcat e armatosura të ishullit “do të monitorojnë nga afër situatën rreth ngushticës së Tajvanit dhe do të vazhdojnë të ruajnë sigurinë kombëtare”.