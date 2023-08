Kina kërcënon SHBA-të nga Rusia!

Ministri i Mbrojtjes i Kinës, Li Shangfu, paralajmëroi kundër ‘luajtjes me zjarrin’ kur bëhet fjalë për Tajvanin në një mesazh drejtuar SHBA-së, ndërsa ai iu drejtua një konference sigurie në Rusi.

Duke folur në Konferencën e Moskës për Sigurinë Ndërkombëtare, Li tha se përpjekjet për të ‘përdorur Tajvanin për të frenuar Kinën’, ‘me siguri do përfundonin në dështim’, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve Xinhua.

Komentet e Li u bënë jehonë deklaratave të mëparshme të zyrtarëve kinezë, por vendndodhja e fjalimit të tij ishte domethënëse dhe simbolike duke pasur parasysh pushtimin e vazhdueshëm të Ukrainës nga Moska.

Partia Komuniste në pushtet e Kinës pretendon demokracinë vetëqeverisëse të Tajvanit dhe është zotuar të marrë kontrollin e saj, me forcë nëse është e nevojshme. Ajo ka kritikuar vazhdimisht ndërveprimet amerikane me ishullin, me të cilin Uashingtoni nuk ka lidhje zyrtare diplomatike, duke përfshirë shitjen e armëve amerikane në Taipei.

Li, i cili u sanksionua nga SHBA në vitin 2018 për blerjet e armëve ruse, iu bashkua konferencës së sigurisë në Moskë ndërsa filloi një udhëtim gjashtë-ditor në Rusi dhe aleatin e saj të ngushtë Bjellorusi.

Vizita është e dyta e Li në Rusi që nga marrja e rolit të tij si shefi i mbrojtjes në fillim të këtij viti. Ajo vjen pasi Pekini ka vazhduar të forcojë lidhjet e tij të sigurisë me Moskën, pavarësisht nga sulmi i kësaj të fundit ndaj Ukrainës, i cili ka shkaktuar një katastrofë humanitare me pasoja globale.

Komentet e Li për Tajvanin vijnë pas një reagimi të ashpër nga Pekini, pasi zëvendëspresidenti i Tajvanit, Ëilliam Lai, një kandidat kryesor në garën e ardhshme presidenciale të ishullit, bën ndalesa të planifikuara në Shtetet e Bashkuara gjatë udhëtimit për një vizitë zyrtare në Paraguai.

Ministria e Jashtme e Kinës dënoi ndalesën të dielën, duke e quajtur Lai një ‘krijues problemesh’.

SHBA mban një marrëdhënie jozyrtare me Taipein pas vendosjes zyrtare të marrëdhënieve diplomatike me Pekinin në 1979, por është e detyruar me ligj t’i sigurojë ishullit demokratik mjetet për t’u mbrojtur.

Gjatë një fjalimi në Nju Jork, Lai deklaroi se Tajvani ‘nuk do tërhiqet kurrë’ ndaj kërcënimeve nga Kina.