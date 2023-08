Kina vë në punë parkun eolik më të madh në rruzull për energjinë! Helika 120 metra të gjata dhe 54 tonë secila!

Ka shumë mënyra për të prodhuar energji elektrike, edhe pse pa dyshim, duke pasur parasysh shqetësimin në rritje për mjedisin, energjia e rinovueshme po përjeton një moment shumë të ëmbël. Brenda këtij lloji të energjisë gjejmë atë që furnizohet nga erërat, energjinë e erës, të cilat lëvizin mbi ne dhe që përdoren me pajisje të tilla si ajo që do t’ju tregojmë më poshtë. Emri i tij teknik është MySE 16-260 dhe është prodhuar nga kompania kineze Mingyang Smart Energy. Ky mulli me erë është 150 metra i lartë dhe është kurorëzuar si mbreti i gjeneratorëve të erës në botë, pasi tashmë ka hyrë në punë, siç thuhet në faqen e internetit të CTG. Turbina 16 MW u lidh më 19 korrik dhe ndodhet në kompleksin energjetik të Tre Gorges Group Fujian Wind Farm Offshore.

Sipas informacioneve të publikuara në mediat kineze, ky mulli do të jetë në gjendje të prodhojë deri në 66 milionë kilovat/orë, që mund të jetë në gjendje të furnizojë rreth 80 mijë njerëz në të njëjtën kohë. Tehet e tij janë më shumë se 120 metra në madhësi, peshojnë deri në 54 tonë secila dhe do të jenë të dobishme në kursimin e deri në 56,000 tonë emetimeve të dioksidit të karbonit, krahasuar me fuqinë e nevojshme nga termocentralet me qymyr për të marrë të njëjtën sasi elektricitet.

Kjo masë, e cila ka një peshë prej 385 tonë, do të vendoset në det, një mjedis në të cilin Kina dominon në mbarë botën, pasi nga totali i turbinave të instaluara në mjedisin detar, 60% ndodhen në vendin aziatik. Konkretisht, ai është instaluar në ngushticën e Tajvanit, një zonë e prekur nga i ashtuquajturi efekti i tubit të ngushtë, i cili lejon që erërat të jenë mbi nivelin 6 për më shumë se 300 ditë në vit, duke arritur shpejtësinë 49 km/h dhe për më shumë se 200 ditë mbi nivelin 7, duke qenë në gjendje të arrijë shpejtësi deri në 61 kilometra në orë.

Lei Zengjuan është drejtor ekzekutiv i kompanisë Three Gorges Group Fujian dhe ka deklaruar në mediat kineze se: “Njësia 16 MW ka tehe të gjata, kapacitet të madh dhe efikasitet të lartë të prodhimit të energjisë. Ju mund t’i konvertoni plotësisht burimet e erës me cilësi të lartë në një rrymë të qëndrueshme të energjisë elektrike të pastër dhe të gjelbër, ndërkohë që jeni me energji intensive. Në hapin tjetër, njësia 16 MW do të aplikohet në grupe në fazën e dytë të projektit të fermës së erës në det të hapur”.