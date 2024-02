Klima në 2024, BE vendos të rekomandojë shkurtime në emetimin e dioksidit të karbonit

Komisioni Evropian është gati të rekomandojë të martën, për vendet e BE-së, reduktimin e emetimit neto të gazeve serrë me 90% deri në vitin 2040, një objektiv që do të testojë oreksin politik për të vazhduar luftën ambicioze të Evropës kundër ndryshimeve klimatike përpara zgjedhjeve të BE-së.

Draftet e rekomandimit të Komisionit tregojnë se BE do të miratojë objektivin prej 90% për reduktimin neto të gazit serrë krahasuar me nivelet e vitit 1990, raporton Reuters.

Qëllimi është që viti 2040 të mbajë vendet e Bashkimit Evropian në rrugën e duhur midis objektivit ekzistues të BE-së për klimë 2030 dhe synimit të tij afatgjatë për të patur emetime neto zero deri në vitin 2050 dhe për t’i dhënë fund kontributit të vazhdueshëm të Evropës ndaj ndryshimeve klimatike.

I hartuar mes protestave të fermerëve në të gjithë Evropën dhe kundërshtimit politik ndaj disa ligjeve të gjelbra të BE-së, plani është vendosur të fokusohet në ruajtjen e mbështetjes publike dhe industrive evropiane.

“Për të vazhduar Marrëveshjen e Gjelbër Evropiane në dekadën deri në vitin 2040, do të nevojitet një fokus shtesë në kushtet që mundësojnë bizneset dhe qytetarët për të zotëruar tranzicionin”, thoshte një draft i planit të BE-së.

j.l./ dita