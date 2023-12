Koçiu: 36 mijë familje me fëmijë e 58 mijë persona me aftësi të kufizuar 10 mijë lekë bonus për Vitin e Ri

Ministrja e Shëndetësisë, Albana Koçiu në intervistën e parë dhënë për mediat, foli në Report Tv për bilancin e vitit që po lëmë pas, bonusin e fundvitit për familjet në nevojë, si edhe synimet për vitin 2024.

Ekskluzivisht për emisionin ‘Studio Live’ me gazetarin Arbër Hitaj, ministrja Koçiu tha se 36 mijë familje me fëmijë, që janë pjesë e skemës së ndihmës ekonomike, do të përfitojnë 10 mijë lekë bonus. Po ashtu, përfitues do të jenë edhe 58 mijë persona me aftësi të kufizuar, si 28 mijë familjet që trajtohen me ndihmën ekonomike edhe përse nuk kanë fëmijë.

Paketa e solidaritetit është një nga vendimet e fundit, që vjen në ndihmë të familjeve në nevojë dhe personave vulnerabël. Mbështetje për të gëzuar dhe festuar festat e fundvitit, familjet në ndihmë ekonomike dhe personat me aftësi të kufizuar. Për bonusin e bebeve ajo tha:

“Aplikohet që në 2019. Fëmija i parë 40 mijë lekë, fëmija i dytë 80 mijë lekë dhe fëmija i tretë e në vijim 1200 mijë lekë bonuse të shpërndara, për 2023 kemi 40 mijë bonuese”, tha ministrja.

Sa i takon synimeve për vitin 2024, ministrja thotë se do të vijojë puna për rikonstruktimin e 60 qendrave shëndetësore e spitaleve. Në fokus do të jetë edhe autonomia spitalore, si edhe përmirësimi i sistemeve dixhitale.

“Kantieret do vijojnë të shtrihen në gjithë vendin, do kemi ndërhyrje sa i përket QSUT, do mbështesim përmirësimet në infrastrukturë, 60 qendra shëndetësore që do vijojnë t’i nënshtrohen rehabilitimit të infrastrukturës, do vijojë rehabilitimi në infrastrukturë, spitali i Krujës, Lezhës, Elbasanit, spitali psikiatrik i Vlorës, Elbasanit.

Do përmirësojmë sistemet dixhitale, mënyrën sesi menaxhojmë të dhënat në sistemin shëndetësor, për të lehtësuar punën dhe cilësinë e shërbimit për qytetarë”, tha Koçiu.

p.c. / dita