Komisioni i Ligjeve miraton në parim pr.ligjin për Amnistinë Penale, ja sa vota pro mori

Komisioni i Ligjeve ka miratuar në parim projektligjin për Amnistinë Penale.

Projektligji “Për dhënie Amnistie” u votua me 15 vota pro dhe asnjë kundër.

Partia Socialiste i duhen 84 vota në Kuvend për të miratuar pr/ligjin për aministinë penale, vota të cilat maxhoranca nuk i ka.

Sipas pr/ligjit aktual të aministisë përfitojnë 100 persona të cilët kanë marrë dënimin e formës së prerë, kryesisht në shërbim prove.

“Unë i qëndroj propozimit tim, nuk futem në qëndrimet në propozimet tuaja por të futem në një proces, unë nuk jam një individ, është një parti që mban përgjegjësi politike për impaktin në të ardhmen. Nuk mund të hyjmë në një proces ku deputetët e mazhorancës sjellin amandamente ndërsa amendamentet tona nuk pranohen. Miratimi i një ligji me shumicë të cilësuar me peshkim votash individuale në Parlament unë nuk ua këshilloj por nuk ëhstë në të mirin e legjitimitetit të një akti”, u shpreh deputeti i PD-së, Enkeled Alibeaj.

Ndërsa ministri i Drejtësisë, Ulsi Manja tha se përfitojnë 700 persona të dënuar dhe 2.2 mijë të dënuar me shërbim prove.

“Ne kemi statistika se kush janë kategoritë përfituese dhe e kemi shumë të saktë. Kemi kërkuar amnisti sepse kemi 2,200 persona të dënuar dhe 11 mijë të dënuar me shërbim prove. Nëse kjo merr vote në parlament, përfitojnë 700 persona të dënuar dhe 2.2 mijë të dënuar me shërbim prove.

Për zbritjen me një vit të dënimit që përfitojnë gratë dhe të miturën, po ashtu përfitojnë nga 1,200 në 1,600 persona të dënuar. Lidhur me personat që janë në hetim apo gjykim, nëse tejkalojnë rregullin për dënime deri në 2 vite nuk do të ketë subjektivizma, për të tjerët më pas që hynë te krimet, kjo do të shikohet me shumë kujdesen.

Ne relacionin e dorëzuar në Kuvend, kemi të gjitha mendimet e institucioneve të drejtësisë. Statistika se sa është numri i personave në hetim apo gjykim për kundërvajtje penale që përfshin amnistia është publike”, tha ministri Manja.