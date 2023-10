KOSOVA NË RULETËN RUSE…

Nga Dan Eshja

Botuar në DITA

Albini është kthyer në makinë të kohës. Ballkanin e çliruar dhe disi të turpëruar nga ndjesitë nacionaliste e ka kthyer mbrapsht në vitet ‘90. Dhe pikërisht nga vitet ‘90 dua ta nis analizën. Tek pjesa më e vështirë: Unë i kuptoj shumë mirë serbët e Veriut që kërkojnë autonomi nga Republika e Kosovës. Shqiptarët e Kosovës nuk janë ende të gatshëm që të bashkëjetojnë me Serbët kudo që ata të ndodhen, brenda apo jashtë kufirit të Kosovës. Agresiviteti është aty dhe ndihet në ajër, Serbët nuk janë Serbë, por janë Shkie për shqiptarët e Kosovës; si dhe për ta ne ne jemi Skiptari.

Thënë kjo marrim në analizë nëse kjo ndjeshmëri i përket vetëm të kaluarës, apo kalëron dhe sot mendjet e nxehta këtëj dhe andej kufirit. Nuk duhet ndonjë sondazh i thelluar për të kuptuar se asnjë Shqiptar që njoh ose më kalon rikoshetë në rrjete sociale, nuk u shqetësua nëse ndonjë nga 3,4 apo 7 të vrarët në Manastirin e Mitrovicës ishte ndonjë turist, apo murg Serb.

U gëzuam që snajperi ishte efektiv, dhe më lavdet mbuluan policinë e Kosovës që ruajti dhe përmirësoi standartet e Jakup Ferrit. Për çdo Jakup 30 krena janë pre, po asnjë plagë nuk patëm pas policit të ndjerë.

Serbët ishin patjetër iniciatorët, por në një shtet të të drejtës kudo në botë, dhe vrasësit e policëve kanë të drejta. Nuk e di, nëse u respektuan, por jam i sigurtë që askush s’u interesua dhe me siguri u bezdisën shumë kur u kërkua që të zbardhej e vërteta (vë bast që ata që e quajnë veten patriotë do jene agresv edhe me këto komente që po botoj në rubrikën time të përjavshme në DITA).

Serbët e Veriut te Kosovës janë viktima të dy anëve të kufirit. Ata janë pa dashjen e tyre sukses elektoral si për Aleksander Vucic ashtu dhe për Albin Kurtin. Ky fat i keq që i bën delikat dhe pa zë në asnjë nga anët e kufirit i çon me pahir tek ëndra legjitime për një autonimi të tyren në brendësi të Kosovës.

E di si e mendojnë Serbët dhe pa analizë të mirëfilltë, por se jam rritur duke parë kosovarët që me të drejtë kërkonin që të ishin sa më të pavarur në një shtet që shpesh ishte i dhunshëm me ta. Dhe padyshim dhe nën Jugosllavinë e Titos askush nuk shqetësohej për të drejtat e popullit Kosovar.

Kosovarët si viktima të së djeshmes janë të parët që duhet të mendojnë sesi t’i japin sa më shumë hapësira Serbëve në veriun e Kosovës. Kjo dhe për të bërë diferencën. Kosovarët nuk sillen si xhelatët e tyre. Nuk do të gjejnë justifikime për të nxjerrë inatet historike.

Përveç anës psikologjike autonomia e Serbëve të veriut të Kosovës nuk do të ndryshonte asgjë në mbarëvajtjen e shtetit të Kosovës, se përgjatë gjithë këtyre viteve veriu si territor administrativ de facto ka qenë i pavarur dhe jofunksional.

Tentativa për të bindur nga ana e Albinit që ndërkomëtarët do të kthenin situatën në një Bosnie të dytë, mund të duhej si një analizë me baza faktike, por me kalimin e viteve është kthyer vetëm në një çengel nacionalist, dhe Albini një Kasandër mallkimesh për Ballkanin.

Kush e lexon me vëmendje kupton se aty janë listuar notat për gërnetën nacinaliste. Serbët shikohen me syrin që shihet në avion një njëri me çallmë arabe. Albini pa takt propozon që brenda Kosovës multietnike për një shtet të mbarë mund të besosh vetëm Shqiptarët.

Teknika e dytë me të cilën Albini ndezi zemrat e popullit Kosovar, i lënduar për një kohë të gjatë nga shovinizmi Serb ishte respektimi i shtetit (lexo të fortë, dhe Kosovar) të të drejtës dhe kushtetutës së Kosovës. Ironike se Albini vetë përpara se të merrte pushtetin e kishte konsideruar si Kushtetutë të imponuar dhe si rregulla rrangalle të imponuar nga ndërkombëtarët (të paragjykuar gjithmonë si kolonizatorë).

Me zgjedhjet e fundit në veri ku kandidatë dhe fitues ishin vetëm Shqiptarë e ktheu Mitrovicën në një maket të vogël të Kosovës së viteve 90, ku krahina (në atë kohë), menaxhohej nga Shtetarë Jugosllavë apo servilë të sistemit, e që historia tregoi pa ekuivok se ishin makinarë të shovinizmit brutal dhe çoi në dështim të shtetit seksi Jugosllav.

Kushtetuta është ligji primar i të gjithë qytetarëve. Nëse Serbët nuk ndihen të sigurtë, ligji duhet të jetë i pari që ndryshon e përkulet. Kushtetuta nuk është model represioni për popullsi që janë duke jetuar në një tokë që kanë jetuar shumë gjatë.

Kushtetuta e Milloshevishit i kishte të gjithë elementët që po ekzalton Albini. Historia që kërkonte si justifikim shteti diktatorial i Sllobodos së tmershëm; beteja e Kosovës me Perandorinë Osmane në 1389, prania e kishave Serbe në territor s’të japin të drejtë të detyrosh një popullsi të pranojë pushtetin dhe qeverisjen tënde.

Albini e di shumë mirë, se dhe lëvizja e tij quhej Vetëvendosje. Pikërisht nga e drejta shumë legjitime e popujve të vendosin sesi do të jetojnë.

Albini është njëri kalkulues mesa duket. Ai e di që në Serbi dhe Maqedoni popullsitë Sllave janë shumë të prirura ndaj dalldisë Nacionaliste. Ngacmimet nga ana e shqiptarëve janë spunto shumë e mirë për të ndihmuar gati logjistikisht politikanët “Nacionalistë” në këto vende për të fituar zgjedhjet.

Albini përveç se e ka të qartë si drita e diellit por dhe ndihmon aktivisht me lëvizjet e tij në dukje të pa menduara. Takimi në Tetovë i kryetarit të bashkisë atje ishte shenjë e qartë e këtij shahut politik. Kandidati i Tetovës fitoi me mbështetjen e partisë së Nikolla Gruevskit, një tjetër Rock Star i nacionalizmit. Albinit dhe moralisht nuk i falet, se në kohën e Gruevskit ai e kishte të pamundur të kalonte ne kufi me pashhaportë e emër real. Albinit politikan si duket i leverdis dhe partia fashiste e Gruevskit.

Logjika ta do që kthimi në pushtet i një partie nacionaliste ne Maqedoni do të ndihmonte Albinin që argumentat e tij dhe parashikimet negative për karakterin e Sllavëve të bëheshin realitet. Albini duket sikur ka vënë bast që në dasëm do ketë sherr, dhe provokon pijanecët ne çdo cep te sallës (mua nacionalistët më duken si pijanecë që dikur do prishin festën për shkak se nuk dinë të menaxhojnë pijen).

Albini paradoksalisht po qartësisht i lehtëson jetë vllaut të Ramës, Vuçiçit, dhe i jep shkak atij për të vazhduar në rrugën e mohimit të realitetit. Kosova nuk është më në Serbinë. Në një Ballkan nacionalist Vucic është politikan normal, dhe nuk do të ishte i detyruar të ndryshonte strategjinë qindra-vjecare të Serbisë shoviniste. Kosova ndërkohë për shkak të këtij ekuilibri që s’ka pse ndryshon do të ngelet shteti ne fusnotë me qytetarë realë, por që figurojnë vetëm virtualisht në hartë.

Ju kujtoj se është fakt se diplomacia Serbe me gjithë presionin e USA ja ka dalë të ndalojë njohjet e Kosovës. Albini s’ka në listën e tij asnjë njohje extra nga ato që gjeti… Sukses nga njëra anë, se nxjerr zbuluar shtetin Serb që vazhdon qorrazi të pakësojë shtetet që njohin Kosovën.

Serbia aktive aktivizon ata që ndihen patriotë dhe në Kosovë. Skena e brendshme politike ngelet vibrante për politikanët që i bien daulles së luftës. E gjitha kjo përkthehet ne vota vota, përsëri vota. Për kë? Për Abinin, për Vucic, për Gruevskin në egzil. Nga kjo lojë në teori humbet popullaritet vetëm Rama.

Por a mjafton kjo për të patur në ekulibër pushtetin me kthimin në kohë te dramat e gadishullit?

Albini është inteligjent, por dhe i vëmendshëm për mënyrat e bërjes së politikës në rajon. Në mendimin tim Albini është djali që Sali Berisha do të donte të kishte patur gjithmonë. Kospiracionist, që rrit konflikte dhe mes shqiptarëve, me doza patetizmi dhe pauza televizive për të bindur elektoratin. Talente te lindura, vërtetë.

Si një kopje e përmirësuar nga mundësia për vëzhguar babain politik, ai vjen në politikë si puritan, dhe kjo i jep forcë për të sulmuar në emër të ndershmërisë, dhe kritikat që ekonomia ka ngecur, të jenë si lodër. Pregatitja për fronte konfliktesh është cilësia e dytë në ngjashmëri me legjendën e PD. Tempizmi dhe nuhatja politike për të zgjidhur problemet me luftë. Ardhja në pushtet i solli domosdoshmërinë e gjetjes së një armiku diku tjetër, pse jo në Tiranë. Me mprehtësi dhe ftohtësi killer gjeti personazhin perfekt për një luftë të gjatë. Kryeministrin e Shqipërisë.

Edi Rama nga ana tjetër kishte në CV e tij dhe elementë që shkonin përtej tij dhe që do ta bënin target të vlefshëm. Shqiptarët e Kosovës nuk është me e panjohur që lidhin socializmin me Jugosllavinë dhe Jugosllavinë me dhunën e pësuar. Fatin e Edi Ramës e kishte përpara tij Fatos Nano. Ai konsiderohej si vëllai i Milloshevicit dhe Papandreut.

Papandreu i ri është ironikisht realisht miku i Albinit. Shumë shpesh ai kalon pushimet ne Greqi. Po kjo e fundit është detaj që vetëm Berishës do t’i krijonte imagjinatën e sulmit (dhe Albinit nëse në vend të tij do ishte dikush tjetër).

Surpriza që lufta e Kosovës ndodhi në kohën që në pushtet ishin socialistët, nuk ndryshoi perceptimin për Fatosin. Nano sidoqoftë ngeli një armik megjithëse asnjë akuzë asnjëherë nuk u provua. Në atë kohë shpesh dëgjoje dhe batuta si Majka na doli me e mirë se Nana(o), duke patur si referencë mbiemrat e Fatos Nanos dhe Pandeli Majkos.

Pandin ishte e pamundur ta merrnin inat për shkak të patetizmit karakterial të kryeministrit të asaj kohe. Keqkuptim politik që amnistonte në heshtje dhe Berishën që kishte thyer embargon dhe çuar naftë për tankset e luftës, perveçse si Albini ishte kundër vendimit që mori delegacioni shqiptar ne Rambuje.

Këtë mendësi Albini e ka shfrytëzuar pa asnjë keqardhje, për të shtuar vota në rezultatet e tij hipnotike. Shumë e qartë që për ta përmiresuar sulmin ai me intuitë kishte në gadishëmëri dhe ndihmën e Sali Berishës; Rama vëllai i Vuçiçit, është kthyer në lajtmotiv të nacionalistëve online. Online se po filloi lufta, të gjithë, përfshi dhe Stresin do fshihen pas Ramush Haradinajt, nëse nuk kapin avionin e parë për diku, pa emër.

Pse Albini nuk flet për Fredi Bejlerin nga ana tjetër, e keni mendu? Askush nuk ja kërkon. Dhe kjo e çuditshme. Patriotët në teori janë njëlloj të interesuar për jugun e Shqipërisë. Kjo e vërtetë deri ne momentin kur Albinit nuk i cënohet pushteti mesa duket.

Ngjarjet që pasuan mbledhjen e munguar të qeverive (dhe që tregojnë sesi përfitohet nga çdo situatë) ku Albini me patetizëm deklamoi që kjo mbledhje do të ndihmonte ekonominë e kombit. Se patatet dhe specat s’mund të prisnin asnjë ditë më shumë, e bënë të qartë distancën mes dy politikanëve.

Teorizmi i ekonomisë më të mirë nuk penguan anëtarët e Vetvendosjes(partisë që qan mbi flamur) për shkak të mbledhjes së munguar të kërkonin me ngulm që kosovarët mos vinin në jug për pushime. Ta dënonin Jugun që votonte armikun e Albinit. Jugun që, dhe nëse e mer Bejleri me grekët, nuk ka ndonjë problem. Një si bashkim kombëtar , por pa socialistët në thelb.

Albini nuk takoi Ramën në emër të kësaj mbledhje tw munguar dhe u ngjit nw qiell nga patriotwt. Por pak ditw mw vonw kori bariton i nacionalistëve nuk kritikoi Albinin kur mori udhën për Athinë, në takimin që organizonte qeveria Greke specifikisht për të treguar se Shqipëria do të bllokohej në çdo përpjekje për të çuar përpara proceset nw integrimin Europian. U ftuan tw gjithë perveç kryministrit shqiptar. Grekët e dënuan Shqipërinë për shkak të Fredi Bejlerit. Albini ishte pjesë e takimit.

Albinin përsëri nuk e shqetësoi ekonomia e Shqipërisë që po vihej në rrezik nga sjellja e qeverisë Greke, jo vetëm kaq por dhe amnistoi sjelljen e Greqisë me një lajm Fake. Greqia do njohi Kosovën (!)

Por nacionalistët janë kontradiktorë dhe kjo nuk i shqetëson. Albini mesa duket e di dhe shfrytëzon pasionet e verbëra. Do fitojë Kosova nga kjo tendencë? Po Shqipëria? Jemi gati t’i vemë në lojë dhe njëherë të gjitha, pikërisht tani që historia na ka vënë në pozicion të avantazhuar. Dhe kjo aspak për shkak të ndonjë trimërie mesjetare. Rambujeja ishte pikërisht e kundërta. Moment kur reflektuam dhe nuk triumfoi kokëfortesia e këngëve epike. Fitoi logjika.

Thirrjet për luftë përvec se primitive më duken dhe si pasione pijanecësh që rrezikojnë cdo gjë me ruletën ruse.

Sidoqoftë dhe nëse kanë të drejtë dhe nga librat e antologjisë dalin Muji Halili dhe Albini, unë s’do këndoja për nxitjen e një lufte primitive.

Megjithëse duke parë ritmin e ngjarjeve, ku mandatin e parë të Ramës, me Albinin ishin miq, në të dytin me pak, të tretin nuk flasin; shpresojmë që tek mandati i katërt, të mos kemi luftë.

—–

©Copyright Gazeta DITA

Ky artikull është ekskluziv i Gazetës DITA, gëzon të drejtën e autorësisë sipas Ligjit Nr. 35/2016, “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e lidhura me to”. Shkrimi mund të ripublikohet nga mediat e tjera vetëm duke cituar DITA dhe në fund të vendoset linku i burimit, në të kundërt çdo shkelës do të mbajë përgjegjësi sipas Nenit 178 të Ligjit Nr/ 35/2016.