Kryeministri hungarez viziton sot Tiranën, Orban takim me Ramën dhe Nikollën

Kryeministri i Hungarisë, Viktor Orban viziton sot Shqipërinë.

Orban së bashku me delegacionin hungarez do të vizitojnë Tiranën për një vizitë zyrtare.

Ai do të shoqërohet nga ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë, Peter Szillarto dhe ministri i Zhvillimit Ekonomik, Marton Nagy, të cilët pritet të zhvillojnë një takim me kryeministrin Edi Rama, ku më pas do të mbajnë një konferencë të përbashkët për mediat.

Pas takimit që Orban do të zhvillojë me Ramën, kryeministri do të ketë dhe një vizitë me kryetaren e Kuvendit, Lindita Nikollën.

Në orën 9:30 pritet ceremonia e pritjes së kryeministrit hungarez Viktor Orbán, në orën 10.30, nënshkrimi i marrëveshjes dypalëshe, në orën 10:40 – konferenca për shtyp e dy Kryeministrave.

j.l./ dita