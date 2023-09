Kryepolici i Elbasanit tregon pse rinia janë marrosur pas drogave tollumbace dhe atyre xhelatinoze

Drejtori i Policisë së Elbasanit zbulon dhe pse të rinjtë po frekuentojnë gjithnjë e më shumë drogat e reja që kanë hyrë në treg, drogat xhelatinoze dhe sintetike. “Në treg është vënë re prania e disa drogave sintetike që prodhohen në laborator që përdoruesit, të rinjtë, e përdorin për shkak të efektit dhe kostos. Kanë efektin më të shpejtë dhe kosto më të ulët.

Droga xhelatinoze, ekstazia – ato kokrrat e vogla blu – të cilëndrejtoria e policisë e Tiranës bëri një operacion për tu përshëndetur para ca kohësh. Këto droga të rinjtë i aksesojnë lehtë. I kanë efektet më të shpejta, janë droga haluçinante. Rrezikun e kanë se të detyrojnë të marrin më vonë droga të tjera më të forta si kokaina e heroina më vonë me të cilën krijohet varësi” tregoi Drejtori Ilir Proda për emisionin “Përballje’ në studion e Report Tv.

Drejtori zbuloi detaje të reja lidhur edhe me megaoperacionin e koduar “Tempulli”. Mësohet se disa prej të arrestuarve në Tiranë janë nga Elbasani. “Janë të evidentuara lidhje mes shpërndarësve të drogës në qytete. Disa të arrestuar në Tiranë janë me origjinë nga Elbasani apo kanë banuar më parë në këtë qytet apo janë banorë të këtij qyteti. Nuk mund të them më shumë për hir të sekretit hetimor” zbuloi Proda.

Zbulon gjithashtu se janë goditur edhe krerë të këtyre grupeve. “Me garanci ju them që ato grupe që janë goditur është shkuar edhe deri tek organizatorët e kësaj veprimtarie. Matematikisht është e pamundur që një numër kaq i madh të arrestuarish të mos ketë forma të veçanta të organizimit mes tyre. Nuk po themi që janë pjesëtarë të një grupi dhe i drejton një kokë por mes tyre ka grupe të vogla që drejtohen nga organizatorë të këtij aktiviteti kriminal. Po flasim për shpërndarjen e drogës, pa hyrë tek pjesa e trafikimit që është temë tjetër”, nënvizoi Proda.

Lufta kundër shpërndarësve të drogave nëpër shkolla dhe blloqe banimi dhe lokale është një strategji e shpallur e policisë së shtetit që prej fillimit të këtij viti tha drejtori i policisë së Elbasanit, Ilir Proda. “Kjo është strategji e shpallur e policisë së shtetit për të goditur këtë aktivitet kriminal. Ne na kanë ardhur plani që në fillim të vitit për tu fokusuar në luftën kundër shpërndarësve të drogës”, tregoi Proda .