Ditën e premte vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, me mot të kthjellët e kohëzgjatje të orëve me diell.

Era do të fryjë me drejtim verilindje – veriperëndim me shpejtësi mesatare 1-5m/sek, ndërsa përgjatë vijës bregdetare dhe zonat luginore era fiton shpejtësi 8-10m/sek.

Valëzimi në detet Adriatik dhe Jon do të jetë i forcës 1-2 ballë.

Temperaturat parashikohen:

në zonat malore -3 deri 15°C

në zonat e ulëta -1 deri 21°C

në zonat bregdetare 3 deri 20°C.

