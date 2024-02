Kthjellime dhe vranësira, parashikimi i motit për sot

Ditën e Martë moti do të jetë me kthjellime dhe alternime vranësirash. Dita e sotme pritet të pasohet me reshje lokale shiu me intensitet të ulët në qendër dhe në lindje të vendit.

Era në pjesën më të madhe të ditëve do të fryjë me drejtim verilindje-veriperëndim me shpejtësi 1-8m/s, ndërsa përgjatë vijës bregdetare dhe lugina fiton shpejtësi deri 16m/s shoqëruar me valëzim në dete të forcës 2-4 ballë.

Mjegulla dhe mjegullina do të jenë prezente gjatë orëve të mëngjesit në zonat luginore dhe pjesërisht zonat e ulëta.

j.l./ dita