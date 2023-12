Kthjellime dhe vranësira të pakta, si do jenë temperaturat sot

Deri në mesditë i gjithë territori i vendit do të paraqitet nën dominimin e motit të kthjellët dhe vranësirave të pakta, ku më të theksuara kthjellimet do të jenë përgjatë vijës bregdetare.

Parashikohet që orët e pasdites dhe në vijim të sjellin alternime kthjellimesh dhe vranësirash të shpeshta nëpër të gjithë vendin ku më të dukshme vranësirat do të jenë në zonat malore veriore dhe pjesërisht në zonat qendrore.

Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes edhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga -3°C deri në 14°C.

Era do të fryjë mesatare me shpejtësi 35-40 km/h nga drejtimi kryesisht Veriperëndimor për pasojë në brigjet e Adriatikut dhe Jonit do të krijohet dallgëzim deri në 2 ballë.

j.l./ dita