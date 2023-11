Kualifikueset Euro 2024, ndeshja Shqipëri-Ishujt Faroe: FSHF nxjerr në shitje biletat e sfidës së fundit të grupeve

Kombëtarja e Shqipërisë ndodhet në një moment të jashtëzakonshëm në këto kualifikuese të Euro 2024, ku kuqezinjtë tanë ndodhen të parët në grup dhe kanë paraqitur një formë fantastike në fushën e blertë. Sfida e fundit është ajo me Ishujt Faroe, më datë 20 nëntor në “Air Albania” dhe FSHF ka nxjerrë në shitje biletat dhe ka zbuluar edhe çmimet e tyre.

Sipas njoftimit të Federatës Shqiptare të Futbollit, çmimi i biletave do të nisë nga 3 mijë lekë deri në 8 mijë lekë. Më 20 nëntor, Kombëtarja shqiptare do të luajë ndeshjen e fundit kualifikuese në grupin E kundër Ishujve Faroe, një sfidë që është planifikuar të nisë në orën 20:45 dhe do të luhet në stadiumin kombëtar ‘Air Albania’.

Federata Shqiptare e Futbollit dëshiron të njoftojë të gjithë futbolldashësit dhe tifozët e Kombëtares se nga dita e sotme do të kenë mundësi që të blejnë biletat e tyre për këtë sfidë në linkun: ebileta.al. FSHF nënvizon se biletat do të shiten vetëm ONLINE në këtë link dhe çdo faqe tjetër është e paautorizuar për të shitur bileta.

p.c. / dita