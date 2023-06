Kupat e Europës për 4 skuadrat shqiptare, më shumë sesa një malore…!

Ky sezon i kupave europiane për klube duket se do të jetë një ‘malore’ për ekipet shqiptare. Jo vetëm turi i parë solli skuadra të vështira në goglat e Nyon-it, por edhe në të dytin nëse kalojnë me sukses, 4 ekipet shqiptare; Partizani, Tirana, Vllaznia dhe Egnatia, i presin sfida të vështira.

Sot në orën 12:00 në Nion të Zvicrës u hodh shorti për turin e dytë kualifikues të Ligës së Kampioneve. Të kuqtë e Partizanit do të luajnë në turin e parë ndaj BATE Borisov dhe sot do të mësojnë kundërshtarin e mundshëm në rast se kalojnë turin. Duke qenë se Partizani luan ndaj një kundërshtari të fortë si BATE Borisov, në turin e dytë ata do të jenë në vazon e skuadrave favorite.

Goglat kanë rezervuar një kundërshtar të fortë për të kuqtë, duke qenë se Partizani do të përballet me skuadrën eAris Limasol. Ndeshjet e para kualifikuese të turit të dytë, do të luhen në datat 25 dhe 26 korrik, teksa ndeshjet e kthimit në datat 1 dhe 2 gusht.

Nëse të kuqtë nuk arrijnë të kalojnë BATE Borisovin në turin e parë të Championsit, atëherë do të zbresin në turin e dytë të Ligës së Konferenës. Në këtë tur, Partizani do të përballet me humbësin e ndeshjes ATLETIK KLUB D’ESKALADES-BUDUCNOST PODGORICA

Kurse orën 13:00, në Nyon të Zvicrës, është hedhur shorti për turin e dytë kualifikues të Conference League. Tirana, Vllaznia dhe Egnatia janë tre klubet nga Kategoria Superiore të cilat janë pjesëmarrëse në këtë kompeticion dhe sot ato janë njohur edhe me kudnërshtarët e turit të dytë.

Nëse Tirana do të mundet të kalojë turin e parë, në të dytin do të gjejë ekipin turk të Besiktas, pra një kundërshtar shumë i fortë. Egnatia, nëse mundet të kalojë turin e parë, do të ndeshet gjithashtu me një ekip të fortë, atë të Aris, klubin grek. Ndërsa Vllanzia në turin e dytë do të ketë si kundërshtar Pogon Szczecin, klubin polak.