Kush duhet të vaksinohet kundër gripit?

Secili prej nesh mund të sëmuret nga gripi, por disa grupmosha kanë rrezik më të lartë, jo vetëm që të sëmuren prej tij, por edhe të zhvillojnë ndërlikime.

Organizata Botërore e Shëndetësisë, rekomandon veçanërisht vaksinimin e individëve të moshuar, personave që vuajnë nga sëmundjet kronike, fëmijëve të vegjël, grave shtatzëna, të cilët janë grupet me më shumë gjasa për të patur komplikacione serioze nga gripi.

Kjo është arsyeja, se pse shumica e vendeve i japin përparësi këtyre grupmoshave për t’u vaksinuar.

Punonjësit e kujdesit shëndetësor duhet të vaksinohen për të mbrojtur veten dhe për të reduktuar rrezikun e infektimit të pacientëve të pambrojtur nga virusi.

Gripi gjithmonë karakterizohet nga këto shenja: temperaturë e lartë, kollë dhe dhimbje fyti. Gjithashtu gripi mund të shoqërohet edhe me shenja të tjera si; lodhje fizike, dhimbje koke, të përziera, diarre, të vjella, dhimbje barku, rrjedhje të hundëve dhe/ose dhimbje muskujsh.

Kujdes! Gripi nuk duhet të ngatërrohet me viroza të tjera stinore që janë të ngjashme me të, si dhe nuk duhet trajtuar me antibiotikë sikundër ndodh rëndomë.