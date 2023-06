Kush janë turistët e udhëtimit të parë hapësinor. Çmimi i kripur dhe lista e pritjes me… 800 persona!

Kompania e fluturimit special “Virgin Galactic”, do të kryejë udhëtimin e parë komercial në hapësirë ​. Fluturimi i parë do të jetë me anijen ‘Galactic 01’ dhe pak kohë më vonë do të niset ‘Galactic 02’.

Konkretisht, ata do të jenë Michael Musucci (ish-oficer i Forcave Ajrore të Shteteve të Bashkuara), Nicola Pecile (ish-pilot i Forcave Ajrore Italiane), Walter Villadei (koloneli që do të përdorë kostumin biometrik për të matur përgjigjet fiziologjike) dhe Angelo Landolfi ( personi përgjegjës për të vlerësuar sjelljen trupore dhe performancën njohëse në një mjedis mikrograviteti). Në faqen e saj të internetit, Virgin Galactic shpjegon se “misioni historik është fluturimi i parë komercial në hapësirë ​​i Virgin Galactic dhe përfaqëson një epokë të re të misioneve kërkimore tregtare”. Përveç kësaj, ata shtojnë se “ekuipazhi i përbërë nga Këshilli Kombëtar i Kërkimeve Italiane dhe Forcat Ajrore Italiane do të hipin në VSS Unity gjatë një fluturimi 90-minutësh për të kryer një sërë eksperimentesh shkencore suborbitale”. 450 mijë euro kushton bileta për turistët dhe lista po mbushet me emra të njohur dhe miliarderë apo të apasionuar pas astronomisë.

800 persona në listën e pritjes

Sipas Bloomberg, rreth 800 persona do të ishin në listën e pritjes për të qëndruar në hapësirë ​​për një orë e gjysmë, koha e parashikuar për këto eksperienca. Në rast se gjithçka shkon sipas planit, kompania planifikon të bëjë një udhëtim të këtij lloji, në të cilin mund të shkojnë vetëm gjashtë anëtarë të ekuipazhit, në baza mujore.

Anijet e Virgin Galactic kanë qenë tashmë në hapësirë ​​edhe tre herë të tjera, pasi udhëtimet e kësaj vere ishin planifikuar të mbërrinin në fund të vitit 2022, por një sërë problemesh teknike e vonuan atë pritje. Duhet mbajtur mend se këto teste i kanë marrë jetën si një piloti, ashtu edhe tre punëtorëve nga një nënkontraktor.