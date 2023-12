Ky shtet kryeson listën e vendeve evropiane që konsumojnë më shumë birrë. Ja ku renditet Shqipëria

Birra është një nga pijet alkoolike më të konsumuara në Evropë dhe veçanërisht në qendër të Kontinentit të Vjetër. Vendi evropian që kryeson konsumin e birrës është Republika Çeke.

Sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), të cituara nga faqja e internetit Landgeist, konsumi vjetor për frymë në Republikën Çeke është 135 litra. Të dhënat i referohen konsumit në litra birre me përmbajtje alkooli prej 5%.

Pjesa tjetër e vendeve që pasojnë çekët janë gjithashtu në Evropën Qendrore. Austria, me 126 litra dhe Polonia me 114 litra, ndjekin nga afër në vendin e dytë dhe të tretë, respektivisht. Në vendin e katërt është Gjermania, me 111 litra. Vendi i pestë me konsumin më të lartë dhe i pari që ndodhet jashtë kësaj zone të kontinentit është Rumania, me 107 litra.

Nën pragun e 100 litrave, mund të gjeni vende si Letonia dhe Irlanda, me 98 litra secila dhe Kroacia, me 95 litra. Lituania, me 92 litra, mbyll dhjetëshen e parë të vendeve që pinë më shumë birrë. Nga ana tjetër, vendi që pi më pak birrë është Turqia, 13 litra.

Vendi ynë, në këtë renditje është i treti nga fundi, me 35 litra, duke lënë pas vetëm Moldavinë (31) dhe pikërisht Turqinë.

p.k\dita