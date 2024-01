“Ky vit, më i nxehtë se viti që lamë pas”, parashikimet e “Financial Times” për 2024

SHBA- Si çdo vit e përditshmja Financial Times ka bërë parashikimet e saj për vitin që jemi futur.

Sipas parashikimeve të FT, presidenti amerikan Joe Biden mund të fitojë zgjedhjet presidenciale që mbahen këtë vit. Ndërkohë që aleatët e Ukrainës do të vazhdojnë të ofrojnë mbështetje për të kundër luftës që ka hapur Rusia.

A do të bëhet sërish presidenti i SHBA-së Donald Trump?

Jo. Por, duke supozuar se pengesat e fundit ligjore të ngritura kundër qëndrimit të Trump në Kolorado dhe Maine janë kapërcyer, fushata e tij kundër Joe Biden do të jetë zgjedhjet presidenciale më të shëmtuara në historinë e SHBA. Do të jetë një garë shumë e afërt. Trump do të dënohet penalisht në të paktën një nga katër gjyqet e tij, ndoshta dy, përpara zgjedhjeve dhe do ta paraqesë atë si persekutim politik nga “familja e Biden”.

A do të kalojë 2024-ta 2023-ën si viti më i nxehtë i regjistruar?

Po. Viti 2023 u shënua nga kaq shumë ekstreme të nxehtësisë përvëluese, saqë me siguri do të rezultojë të jetë më i nxehti në 174 vitet e rekordeve klimatike, pasi të jenë regjistruar numrat përfundimtarë. Por shumë shkencëtarë presin që viti 2024 të jetë edhe më i ngrohtë, sepse nxehtësia e vitit 2023 u forcua nga shfaqja e një modeli klimatik të El Niño që ndodh natyrshëm. Kjo zakonisht ka efektin më të madh në temperaturat globale pasi arrin kulmin, gjë që mund të ndodhë deri në janar 2024.

A do të shkaktojë lufta Izrael-Hamas një konflikt të plotë rajonal?

Jo. Lufta ka shkaktuar dhunë në të gjithë rajonin duke përfshirë grupe militante të mbështetura nga Irani. Shqetësimi më i madh është se përleshjet kufitare midis Hizbollahut, lëvizjes së fuqishme libaneze dhe forcave izraelite spiralizohen në një konflikt të plotë midis të dyve. Qeveria e Benjamin Netanyahut ka qenë e qartë se nuk mund të jetojë më me luftëtarët e Hizbollahut të vendosur në kufirin Liban-Izrael, por shpresa është që presioni diplomatik të përmbajë situatën. As Uashingtoni dhe as Teherani nuk duan një konflikt më të gjerë rajonal, edhe nëse luftimet midis Hizbollahut dhe Izraelit intensifikohen, por situata është jashtëzakonisht e paqëndrueshme.

A do të arrijë SHBA një ulje të butë të inflacionit?

Po, në afat të shkurtër. Inflacioni ka rënë në një mënyrë që ka habitur edhe Rezervën Federale këtë vit dhe rritja ka mbetur më e fortë se sa prisnin shumica e ekonomistëve. Meqenëse shpenzimet konsumatore mbeten të forta dhe rritja e pagave e kontrolluar mirë, një ulje e butë mund të vazhdojë për disa muaj. Por mos vini bast se do të zgjasë gjatë gjithë vitit 2024. Do të ketë më pak mbështetje fiskale, pasi janë konsumuar dhurimet për familjet nga epoka e Covid-it. Normat më të larta të interesit po nxisin falimentime, shqetësimet për borxhin e SHBA po rriten dhe streset gjeopolitike po thyejnë tregtinë globale. Kjo mund të rrisë inflacionin dhe të ngadalësojë rritjen.

A do të bëhet Keir Starmer kryeministër i Britanisë së Madhe?

Po, megjithëse është e mundur që zgjedhjet në Mbretërinë e Bashkuar të mos ndodhin deri në janar 2025. Konservatorët e Rishi Sunak duken të ndarë dhe të rraskapitur. Numri i vendeve që duhet të fitojë opozita laburiste do të thotë se ajo mund të zbresë diku midis një qeverie të pakicës. Por është jashtëzakonisht e vështirë të shihet se si kryeministri mund të marrë mbështetjen e mjaftueshme për të mbajtur pushtetin.

A do të bjerë rritja ekonomike e Kinës në 3 për qind apo më pak?

Jo. Cilësia e rritjes kineze sigurisht që është përkeqësuar ndjeshëm vitet e fundit. Tregu i pronave, i cili kontribuon pothuajse një të tretën e prodhimit të brendshëm bruto, po shpërthen ngadalë. Shumë qeveri vendore janë mbytur në borxhe. Konsumatori kinez është në mëdyshje. Por rritja e PBB-së në 2024 është vendosur ende të kalojë lehtësisht 4 për qind, e ndihmuar nga një përzierje e paketave të shpëtimit të borxhit, nismave stimuluese fiskale dhe forma të tjera të mbështetjes zyrtare. Përparimet në teknologji do të mbeten të forta.

A do të shkaktojë një sulm kinez një ndryshim i presidentit në Tajvan?

Jo. Shumë njerëz brenda dhe jashtë Tajvanit shqetësohen më shumë për luftën këto ditë, falë manovrave ushtarake në zgjerim të Kinës. Fanuesi kryesor në zgjedhjet presidenciale të janarit, Lai Ching-te i Partisë Progresive Demokratike në pushtet, ka gjithashtu një sfond shumë të ndryshëm nga presidenti aktual Tsai Ing-ëen. Por Lai ka qenë i qartë se ai do të ndiqte qëndrimin e kujdesshëm të politikës së Tsai për Kinën, duke e lënë Pekinin pa pretekst për një sulm. Udhëheqja kineze nën Presidentin Xi Jinping duket se ende beson, gjithashtu, se ka një shans për të detyruar Tajvanin të bashkohet pa luftuar, duke rritur frikësimin ushtarak, infiltrimin politik, joshjet ekonomike dhe izolimin ndërkombëtar.

A do të vazhdojnë SHBA-ja dhe BE-ja të financojnë Ukrainën?

Po. Ndërsa kundërofensiva e Ukrainës kundër pushtimit rus ngeci në fund të vitit 2023, mbështetja ushtarake dhe financiare për Kievin u bë një çështje e diskutueshme në të dy anët e Atlantikut. Administrata Biden është e vendosur të vazhdojë t’i lërë furnizimet të rrjedhin: një marrëveshje me republikanët në Kongres mund të përfshijë lëshime për sigurinë kufitare të SHBA-së në këmbim të ndihmës së zgjatur për Ukrainën. Një sfidë më e madhe do të lindë nëse Donald Trump kthehet në presidencë. Udhëheqësit e BE-së, ndërkohë, duhet të gjejnë mënyra në fillim të vitit 2024 për të anashkaluar veton e Hungarisë për një paketë ndihme financiare prej 50 miliardë eurosh. Por Ukraina ka ende të ngjarë të luftojë për të bërë një përparim ushtarak, kështu që do të jetë nën presion në rritje për të negociuar me Moskën.

A do të sigurojë Ursula von der Leyen një mandat të dytë si presidente e Komisionit Evropian?

Po, me pak përpjekje. Ursula von der Leyen e ka shfajësuar veten mirë në një mandat të karakterizuar nga kriza, duke dëshmuar vlerën e veprimit të përbashkët të BE-së në huamarrje, shëndetësi, shpenzime për mbrojtjen dhe politikën e energjisë. Marrëveshja e saj kryesore e gjelbër evropiane ka qëndruar kryesisht në rrugën e duhur. Por zakoni i saj për të krijuar politika mbi kryeqytetet dhe përafrimi i ngushtë me Uashingtonin kanë mërzitur disa liderë. Koalicioni i saj i vitit 2019 është në rrezik nga fitimet e së djathtës populiste në zgjedhjet e Parlamentit Evropian. Por partia e saj e qendrës së djathtë EPP është në pozicionin e poleve për të mbajtur presidencën, edhe nëse kjo nënkupton një bashkëpunim më të ngushtë me partitë euroskeptike. Dhe, për momentin, askush nuk duket si një kandidat më i fortë i PPE.

A do të rrisë Banka e Japonisë normat mbi zero?

2024 do të jetë viti kur banka qendrore japoneze do të heqë përfundimisht kontrollin e kurbës së yield-eve dhe normat negative të interesit. Megjithatë, në kundërshtim me pritjet e tregut për disa rritje të mëtejshme, normat do ta mbyllin vitin jo më lart se zero. Me rritjen mesatare të pagave, një jen më të fortë në perspektivë, ndërsa normat e SHBA-së arrijnë kulmin dhe arsyet për të preferuar një kurbë më të pjerrët të yield-eve, BoJ nuk ka gjasa të vendosë një normë pozitive edhe pse si me çdo parashikim të bankës qendrore, shumë varet nga të dhënat hyrëse.

A do të bjerë vota e ANC nën 50 për qind në zgjedhjet e Afrikës së Jugut?

Po, vetëm. Pas 30 vjetësh në pushtet, Kongresi Kombëtar Afrikan do të humbasë një shumicë absolute për herë të parë që kur Nelson Mandela u bë president në 1994. Imazhi i partisë është gërryer nga vitet e korrupsionit, paaftësisë dhe ofrimit të tmerrshëm të shërbimeve, të mishëruara nga ndërprerjet e vazhdueshme të energjisë. Në terma realë për frymë, ekonomia ka ngecur për 15 vjet. Në vitin 2019, nën Presidentin Cyril Ramaphosa, vota e ANC ra në 57.5 për qind. Këtë vit do të bjerë sërish. Nëse shkon nën 50 për qind, siç duket qartësisht e besueshme, do të ketë nevojë për partnerë koalicioni.

A do të dollarizojë Argjentina ekonominë e saj?

Jo. Disa do të argumentonin se argjentinasit e shumëvuajtur tashmë e kanë hedhur peson: ata kursejnë në dollarë dhe blejnë dhe shesin prona jozyrtarisht në dollarë. Por pavarësisht premtimeve të fushatës së tij për të dollarizuar ekonominë, presidenti i ri radikal libertarian i Argjentinës, Javier Milei, u ul për zhvlerësim në masat e tij të para ekonomike. Megjithëse ministri i tij i ekonomisë, Luis Caputo, këmbënguli se miratimi i monedhës amerikane mbetet një synim afatgjatë, nuk ka gjasa të ndodhë në vitin 2024. FMN-ja nuk është entuziaste dhe shumica e ekonomistëve besojnë se humbja e sovranitetit ekonomik do të tejkalonte përfitimet.

A do ta kalojnë burimet e rinovueshme qymyrin në prodhimin global të energjisë elektrike?

Jo. Ndërsa pjesa e prodhimit të energjisë së rinovueshme pritet të kalojë qymyrin brenda disa viteve të ardhshme, nuk ka gjasa të ndodhë në vitin 2024, falë Kinës. Kërkesa kineze për qymyr ka vazhduar të rritet me shpejtësi në vitin 2023 dhe ndërsa burimet e rinovueshme po rriten gjithashtu me shpejtësi, që pritet të përbëjnë rreth 90 për qind të të gjithë kapacitetit të gjenerimit të ri globalisht, kjo nuk do të jetë mjaft e mjaftueshme për të tejkaluar prodhimin e qymyrit vitin e ardhshëm, edhe pse përdorimi i qymyrit perëndimor bie. Por pika kthese nuk është larg. Më kritike për klimën është kur oreksi i Kinës për qymyr më në fund kthehet në të kundërt.

A do të kthehen shumë investitorët në obligacione?

Po. “Obligacionet janë kthyer” ishte basti më i madh në tregje në vitin 2023, por ishte një dështim. Inflacioni përvëlues dhe rritja e pamëshirshme e normave të interesit nënkuptuan që deri në tetor, indeksi i obligacioneve Agregate të Bloomberg Barclays ra 4 për qind, duke ringjallur kujtimet e një viti brutal 2022 dhe duke frustruar përpjekjet e investitorëve të mëdhenj për të arritur fundin. Tani, investitorët besojnë se një lloj ngadalësimi po vjen në ekonominë e SHBA-së ndërsa efektet e vonuara të rritjes së normave të interesit më në fund fillojnë. Me rënien e inflacionit dhe uljet e normave në horizont, obligacionet duken një bast më i sigurt.

A do të falimentojë X?

Po. Elon Musk përdor shpesh paralajmërimet e falimentimit për të motivuar; ai e bëri atë në Tesla dhe SpaceX. Por këtë herë, me rënien e reduktimit të reklamave të X dhe përpjekjeve për të krijuar burime të reja të ardhurash, ka një shans të mirë që kjo të ndodhë. Pas shpërthimeve emocionale të kohëve të fundit kundër reklamuesve të X, ai mund të jetë mjaft i pamatur sa të mendojë se mund ta kalojë atë përmes falimentimit dhe prapë të dalë në krye.

A do të shkarkohet sërish Sam Altman nga OpenAI?

Jo. Sam Altman fillimisht e strukturoi kompaninë e tij në mënyrë që bordi i saj të kontrollonte një organizatë jofitimprurëse të krijuar për të përfituar njerëzimin. Ai tha se nuk kishte kapital në OpenAI dhe bordi mund ta pushonte atë në çdo kohë. Por kur bashkëthemeluesi i Altman dhe tre anëtarë të pavarur të bordit bënë pikërisht këtë në nëntor, ata përfunduan duke e rivendosur atë katër ditë më vonë. Tani, të gjithë përveç njërit nga bordi origjinal janë rrëzuar; Microsoft, partneri kryesor i OpenAI dhe mbështetësi më i madh financiar do të ketë një rol si një vëzhgues pa të drejtë vote në bordin e ri dhe qeverisja e kompanisë do të rishikohet në mënyrë që ai të mos mund të vihet përsëri në një pozicion të tillë.

A do të rihapen tregjet e kapitalit për IPO-të?

Po. Kompanitë mund të shtyjnë mbledhjen e fondeve vetëm për kaq shumë kohë, dhe pas një magjie të dobët të ëall Street, bankierët duhet të gjejnë një mënyrë për të zhvilluar më shumë aktivitet. Tregjet e IPO-ve në SHBA dhe ato evropiane kanë qenë në zhdukje prej dy vitesh, por me normat e interesit që arrijnë kulmin dhe tregjet e aksioneve janë kthyer pranë niveleve më të larta rekord, mjedisi për të bërë marrëveshje duket më i ndritshëm. Megjithatë, mos prisni një rikthim në furinë e mbledhjes së fondeve të 2020 dhe 2021. Normat mund të jenë në rënie, por ato nuk do të kthehen në zero dhe investitorët do t’i kushtojnë më shumë vëmendje përfitimit dhe fuqisë së bilancit.

A do ta mbyllë vitin Novo Nordisk si kompania më e vlefshme në Evropë?

Po. Në vitin 2023, trajtimi i obezitetit ëegovy u bë një nga lançimet më të suksesshme të barnave të të gjitha kohërave dhe Novo e Danimarkës e kaloi grupin e mallrave luksoze LVMH në vlerë. Por viti 2024 duket sfidues për ata që shesin çanta dore me çmime të larta në Kinë, ndërsa çështja kryesore e Novo-s në shitjen e ilaçeve të mbipeshes me çmime të larta është se sa shpejt mund ta prodhojë atë. Pasi fitoi pacientët dhe mjekët për të përdorur ilaçin e saj të diabetit për obezitetin, Novo tani po zgjeron aksesin dhe mbulimin në një treg ku ndoshta 1 milion njerëz po trajtohen nga një popullsi pacientësh prej 100 milion në SHBA dhe 700 milion në botë.

A do t’i fitojnë yjet femra të popit më shumë se meshkujt në turne koncertesh?

Jo, jo në përgjithësi. Turneu i Taylor Sëift Eras këtë vit u bë i pari që tejkaloi 1 miliard dollarë të ardhura, duke tejkaluar rekordin e mëparshëm të të gjitha kohërave të Elton John prej 939 milion dollarë – dhe vazhdon vitin e ardhshëm. Turneu i Rilindjes së Beyoncé ishte i dyti i këtij viti, duke fituar 580 milionë dollarë. Por çekuilibri gjinor ende anon drejt meshkujve. Vetëm një grua tjetër, Pink, ishte në 10 aktet më të mira të turneut të vitit 2023. Sëift dhe Beyonce janë në një ligë të ndarë, duke fituar dukshëm më shumë për shfaqje se aktet e tjera të stadiumit. Pink dhe Madonna mund të shfaqen në listat e biletave të vitit 2024, por bandat mashkullore si Coldplay, Bruce Springsteen dhe Rolling Stones do të vazhdojnë të dominojnë.

A do t’i kthejë Britania Greqisë mermeret e Partenonit?

Po edhe pse pothuajse me siguri do të jetë nëpërmjet një marrëveshjeje kredie, jo një kthim i plotë që do të kërkonte një ndryshim në ligjin e Mbretërisë së Bashkuar. Temperatura politike u ndez këtë vit kur Rishi Sunak anuloi papritur një takim në Londër me kryeministrin grek Kyriakos Mitsotakis. Por kryetari i Muzeut Britanik George Osborne ka mbrojtur fuqimisht një marrëveshje për të lejuar që mermerët të ekspozohen në Athinë, me thesare të tjera greke që vijnë në Londër në këmbim. Keir Starmer i Partisë Laburiste ka lënë të kuptohet se nuk do të bllokonte një marrëveshje të pranueshme për muzeun dhe Athinën.

