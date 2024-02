Letër Albin Kurtit…

I nderuar Kryeministër,

Kam vënë re me keqardhje që ju, prej një kohe shumë të gjatë, po i bini në qafë Serbisë. E patët nisur këtë veprim të padrejtë qysh në vitin 1997 kur organizuat demonstratat paqësore të studentëve kundër pushtimit policor të godinave mësimore dhe e vazhduat në vitin 1999, pasi synonit cenimin e integritetit territorial të Jugosllavisë, kuptohet të asaj që kishte mbetur nga e dikurshmja, duke u vënë në përkrahje të familjeve të kosovarëve të zhdukur gjatë luftës së Serbisë për ta mbajtur Kosovën në robëri.

Regjimi serb vërtetë ju pati dënuar me 15 vjet burg, por, ç’është e vërteta, ata ishin viktima dhe ju persekutori. Çuditem me ju se si nuk e keni vënë re që, edhe sot, disa politikanë dhe kancelari evropiane ju trajtojnë, ashtu si e meritoni, si persekutor dhe njeri që i keni rënë në qafë politikës serbe.

A e keni dëgjuar një ambasador të rëndësishëm perëndimor në Beograd që ka shprehur keqardhjen vetjake për bombardimin e Serbisë në vitin 1999? Ky duhej të ishte një qortim për ju që, në të ardhmen, jo vetëm të mos rrezikoni e persekutoni Serbinë, por edhe të mos lëndoni ndjenjat serbidashëse të disa perëndimorëve.

Nuk e kuptoj pse i jepni rëndësi kaq të madhe Kushtetutës së Kosovës dhe Pavarësisë së saj, të konfirmuar edhe nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë, dhe nuk vini në plan të parë ndjenjat, planet dhe ankesat e shtetit serb, në mënyrë që të merreni vesh me ta për të nënshkruar çdo gjë që ata kërkojnë. Anipse shtetarët serbë nuk i firmosin marrëveshjet e arritura në prani të ndërkombëtarëve, përderisa këta të fundit janë besimplotë në moralin dhe integritetin e politikës serbe.

Ju nuk duhet të tregoheni kokëfortë, por duhet të plotësoni çdo kërkesë serbe, sepse ata asnjëherë nuk janë ankuar kot. E tha edhe zoti Vladimir Putin në një intervistë televizive që serbët kanë vuajtur shumë ndër shekuj. Duket qartë që ai ka parasysh historinë, e cila na mëson se popujt përreth Serbisë janë treguar të padrejtë me të, duke e kundërshtuar dhe luftuar çdo synim dhe përpjekje serbe për shtrirje dhe sundim mbarëballkanik.

Si politikan karriere ju duhet të dini se veprime të tilla të qeverisë tuaj si detyrimi i banorëve të Kosovës të mbajnë në makina vetëm targat e shtetit të Kosovës, apo të përdorin si mjet pagese vetëm një valutë, euron, siç shkruhet në Kushtetutën e Kosovës, janë veprime dashakeqe ndaj Serbisë dhe përshkallëzojnë situatën në rajon.

Përpara se të ndërmerrni veprime të tilla, ju duhet të merrni pëlqimin e një shteti tjetër, Serbisë , e cila ka bërë çmos që popullin që ju voton juve ta trajtojë me humanizëm, respekt dhe drejtësi prej shumë kohësh, gjë që bota e pa me “admirim” edhe në vitin 1999. Ndërkohë, mos harroni të konsultoheni me ndërmjetësit ndërkombëtarë, të cilët janë të angazhuar seriozisht, me drejtësi dhe paanësi në normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi.

E mira e paqes dhe demokracisë evropiane e kërkon që ju shtetarët e Kosovës, dhe jo vetëm ju, të konsultoheni me forumet ndërkombëtare dhe të merrni miratimin e shtetit serb edhe kur të vendosni të martoheni, kur duhet dhe kur nuk duhet të flini me bashkëshortet tuaja, sa fëmijë duhet të lindni, çfarë të hani e çfarë jo dhe, madje, të merrni leje prej tyre edhe për të shkuar në nevojtore.

Nëse nuk i përfillni këto norma të rendit ndërkombëtar dhe të paqes botërore, duhet të dini se të nesërmen do të mblidhet Këshilli i Sigurimit i OKB-së dhe do ju vërë përpara përgjegjësisë ngaqë nuk po kontribuoni në shtensionimin e situatës. Ky Këshill i nderuar shqetësohet padrejtësisht prej jush dhe nuk mund të merret me gjëra të vogla e pa rëndësi si afrimi i ushtrisë serbe në kufirin tuaj apo përgatitja, instruktimi dhe hedhja në veprim e formacioneve të armatosura terroriste, siç ishte banda e Radojçiçit.

Meqë jemi këtu, ju duhet të keni besim tek shteti serb dhe, veçanërisht, bashkësia ndërkombëtare lidhur me dënimin e kapobandës Milan Radojçiç. Në gjithë botën autorët e krimeve trajtohen gjyqësisht nga shteti ku kanë kryer krimet, mirëpo në rastin konkret gjykimi dhe dënimi i kryetarit të bandës terroriste do të bëhet nga shteti që e kishte përgatitur dhe nisur për të kryer misionin, siç deklaroi ai vetë, si luftëtar i lirisë për popullin serb.

Kuptohet lehtë se, përderisa tre ushtarët e tij të vrarë gjatë sulmit terrorist në Banjska të Sveçanit u shpallën dëshmorë nga qeveria serbe dhe popullit serb iu imponuan tri ditë zije kombëtare, është e sigurt, prandaj edhe e pritshme se kryetari i bandës së dëshmorëve do të dënohet nga drejtësia e shtetit serb si terrorist.

Dhe, ç’është e vërteta, unë i mirëkuptoj Radojçiçin dhe eprorët e tij, sepse nuk mund të jetohet nën një dhunë të tillë shtetërore si ajo që bën qeveria juaj duke furnizuar falas me ujë, drita dhe gaz një pakicë etnike, ndërsa mbi 90 përqind e popullit të Kosovën i blen këto shërbime dhe mallra. Ky lloj diskriminimi dhe dhune janë poshtëruese për përfituesit e tyre sepse një gjë e tillë, e cila nuk ngjanë askund në Evropë, cenon krenarinë e lashtë serbe.

Mbajini mirë parasysh këshillat e zotit Hovenier, i cili pohoi se qeveria e tij i mirëpret vendimet e Kosovës për respektimin e kushtetutës së vendit, mirëpo duhet të ketë një periudhë edukuese për rregulloren e re. Unë mendoj se ju duhet të hapni një fakultet të veçantë në Universitetin e Prishtinës për të mësuar pakicën serbe se banorët e shtetit të Kosovës mund të bëjnë pagesa vetëm në euro, sepse është e vështirë për furnitorët dhe sponsorizuesit e tyre në Beograd që t’i këmbejnë dinarët me euro përpara se t’i nisin për misione demokratike, humanitare dhe paqësore në rajon, siç ishte ai i Radojçiçit.

Shumë i drejtë ishte edhe konstatimi i zëdhënësit të BE-së për Politikën e Jashtme, z. Peter Stano se qeveria e Kosovës nuk mund dhe as duhet të ndërmarrë operacione policore ndaj “entiteteve të udhëhequra nga Serbia”.

Ju duhet të bindeni përfundimisht se një shtet i huaj, siç është Serbia, ka të drejtë të udhëheqë në vendin tuaj kudo ku ka serbë. Madje, unë mendoj se, meqë edhe në Shqipëri janë disa qindra serbë, Serbia duhet lejuar të na udhëheqë edhe neve. Ai është një popull i zgjedhur nga qiejt që në ngjizje për të udhëhequr dhe sunduar të tjerët. Për këtë mision ka edhe përkrahjen e vazhdueshme të shtetit paqësor rus.

Duke pasur parasysh sa më sipër, zoti Kryeministër, ju këshilloj që të mos merreni me gjëra të vogla siç është sovraniteti kombëtar apo integriteti territorial i shtetit që qeverisni, por kushtojini rëndësi dialogut, dialogut pa fund dhe pa rezultat me drejtuesit e shtetit paqësor, fqinjëdashës dhe demokratik të Serbisë. Edhe nëse ju duket se ndërkombëtarët e teprojnë ndonjëherë, mos i paragjykoni pasi Rusia ante portas!

Dhe, në fund se për pak harrova: Mos i mërzisni më shumë këta ndërmjetësit ndërkombëtarë me Asosacionin. Krijojeni atë, ashtu si i nevojitet Serbisë, me monedhë serbe, institucione lokale dhe asosacioniste serbe dhe me çdo kërkesë tjetër që do ju parashtrohet në tryezën e dialogut. Harrojeni çfarë thotë Kushtetuta juaj dhe mos kërkoni asgjë nga shteti serb sepse ata i kanë dhënë fjalën bashkësisë ndërkombëtare se, pavarësisht kundërshtimit për t’i firmosur marrëveshjet me ju, do të jenë besnikë dhe do e njohin shtetin e Kosovës shumë shpejt, megjithëse pohojnë çdo ditë se kjo s’ka për të ndodhur kurrë.

Edhe në mos e njohshin, s’prishë punë se njohja është e nënkuptuar. Mjafton ta nënkuptojnë ndërmjetësit ndërkombëtarë se ne shqiptarët jemi pak të trashë dhe s’marrim vesh nga stërhollimet e politikës së madhe.

Mos harroni t’iu merrni leje serbëve dhe këtyre Lajçakërve për çdo veprim që planifikoni të kryeni gjatë 24 orëve, se përndryshe ju presin kritikat në OKB dhe sanksionet në Evropë, gjëra që ju, pa dyshim i meritoni. I vogli, i varfëri dhe i dobëti meritojnë gjithçka. Përveç drejtësisë.

