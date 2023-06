Lezhë\ Ndalohen dy furgonë me mallra kontrabandë, procedohen penalisht 2 kuksianë

Policia e Lezhës ka goditur 2 raste të transportimit me qëllim shitjen, të sasive të konsiderueshme të mallrave të papajisura me fatura fiskale.

Dy shtetas po procedohen penalisht, pasi dyshohet se po transportonin me furgonë, një shumëllojshmëri mallrash dhe produktesh me vlerë rreth 1 000 000 lekë të rinj, të papajisura me dokumentet e nevojshme fiskale. Sekuestrohen mallrat që dyshohet se do të shiteshin në Tiranë, si dhe furgonët me të cilët transportoheshin ato.

“Strukturat hetimore të DVP Lezhë, si rezultat i administrimit të informacioneve të siguruara nga inteligjenca policore, për 2 raste të transportimit të sasive të konsiderueshme të mallrave dhe produkteve të pashoqëruara me faturat përkatëse me qëllim shitjen e tyre në Tiranë, në aksin rrugor “Rrëshen – Milot”, konkretisht në Skuraj, Milot, kanë ndaluar për kontroll 2 automjete (furgonë) që drejtoheshin nga shtetasit I. Sh. dhe V. D. Gjatë kontrolleve në këto automjete, shërbimet e Policisë kanë gjetur dhe kanë sekuestruar sasi të konsiderueshme mallrash dhe produktesh (artikuj industrialë, tekstile dhe vegla të ndryshme pune) me vlerë rreth 1 000 000 lekë të rinj, të papajisura me dokumentet e nevojshme fiskale, të cilat dyshohet se do të shiteshin në Tiranë. Në vijim të veprimeve procedurale për këtë rast, u referuan materialet në Prokurori, për verifikime të mëtejshme, për shtetasit I. Sh., 40 vjeç dhe V. D., 39 vjeç, të dy banues në Kukës, për veprat penale “Fshehja e të ardhurave” dhe “Mospagimi i taksave dhe i tatimeve”, sqaron policia.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Lezhë, për veprime të mëtejshme.

p.k\dita