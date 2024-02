LIGA E EUROPËS: Short “ferri” për lojtarët shqiptarë

Liga e Europës ka mësuar fazën e 1/8-ave me shortin që u hodh në Nion të Zvicrës, me skuadrat që mësuan kundërshtarët e tyre për raundin tjetër.

Liverpuli do të ketë përballë Spartën e Pragës ku luajnë Tuci dhe Laçi, ndërsa Karabaku i Redon Xhixhës do të ndeshet me Bajer Leverkusenin.

Milani ka “peshkuar” Slavian e Pragës, ndërsa Atalanta e Gjimshitit do të ketë sfidën e vështirë me Sportingun e Lisbonës.

Skuadra tjetër e Lisbonës, Benfika do të ndeshet me Rejnxhërsin, teksa një duel interesant pritet ai mes Romës dhe Brajtonit.

Dy sfidat e tjera janë Olimpik Marsejë-Vijareal dhe Fraiburg-Uest Hem, të cilat gjithashtu premtojnë spektakël.

SHORTI:

KARABAK – LEVERKUSEN

MILAN – SLAVIA PRAGA

SPORTING L. – ATALANTA

FRAIBURG – UEST HEM

BENFIKA – REJNXHËRS

ROMA – BRAJTON

OLIMPIK MARSEJË – VIJAREAL

SPARTA PRAGA – LIVERPUL

KOKA GRUPI:

ATALANTA

LEVERKUSEN

BRAJTON

LIVERPUL

REJNXHËRS

SLAVIA PRAGA

VIJAREAL

UEST HEM

JO KOKA GRUPI

MILAN

BENFIKA

FRAIBURG

KARABAK

OLIMPIK MARSEJË

SPARTA PRAGA

SPORTING L.

ROMA

