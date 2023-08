“Lonely Planet”: Një fundjavë e përballueshme në Tiranë, blogerja britanike nxjerr me detaje shpenzimet

“Unë jam një blogere udhëtimesh nga Londra. Të intriguar prej kohësh nga gjithçka që kisha dëgjuar për Shqipërinë e ardhshme, partneri im Dan dhe unë rezervuam një fundjavë katërditore në kryeqytet, Tiranë”, shkruan në një artikull Laura Millar, të botuar në “Lonely Planet”.

Megjithëse nuk kisha bërë shumë kërkime për qytetin, isha e vetëdijshme se vendi në tërësi ishte shumë më i lirë se Britania e Madhe, kështu që ne po prisnim të kënaqnim veten me ushqimet tradicionale, disa shëtitje dhe pak kulturë.

Ne pamë hotele të mirë që fillonin nga rreth 45 dollarë, por ne zgjodhëm një vend të pavarur që kishte pak më shumë personalitet.

Shpenzimet para udhëtimit

Akomodimi: Kushton rreth 270 dollarë për tri netë në hotelin “Areela Boutique”, i vendosur në një lagje të qetë, me gjethe, rezidenciale dhe vetëm 15 minuta në këmbë nga sheshi qendror Skënderbej.

Dhomat elegante kishin mure me ngjyra të ndezura me portrete fotografike të stilit “Vogue” të aktorëve dhe këngëtarëve.

Çmimi i dhomës përfshinte një mëngjes tradicional shqiptar, me vezë, sallam, domate të prera dhe kastravec, i cili shërbehej në një hapësirë të vogël por elegante, të mbushur me gjelbërim, ngjitur me ambientin e pritjes në katin e parë.

Totali: $270

Mbërritja

(E premte)

Transferimi nga aeroporti: Arritëm rreth orës 13:30 dhe dolëm nga salla e bagazheve… por e humbëm autobusin për në qendër të qytetit. Kështu hipëm në një taksi me matës (28 dollarë).

Aperitivi: Pasi kaluam pasditen duke eksploruar qendrën, u kthyem në lagjen e Bllokut për një darkë. Fillimisht, një aperitiv në Akademinë Koloniale të Koktejve, tarraca e jashtme e së cilës, e mbuluar me gjethe dhe kokën e çuditshme të Budës, ofronte një atmosferë të qetë të Azisë Juglindore. Porositëm secili nga dy pije, fatura jonë (me një bakshish të vogël) arriti në 28 dollarë.

Darka: Restoranti i parë kishte shumë radhë; përfunduam në “Mystic 2”, me një menu të kuzhinës mesdhetare. Një copë djathë të pjekur vendas, një sallatë greke, spageti karbonara, oktapod i pjekur në skarë dhe disa birra dhe gota verë (përsëri, plus një bakshish të vogël) arritën në 28 dollarë.

Pije: Në mbrëmje në oborrin e jashtëm të zhurmshëm të “Radio Bar” porositëm (dy birra dhe dy margarita që kushtuan 24 dollarë), një taksi me matës për në hotel na kushtoi 5 dollarë.

Totali: $112

(E shtunë)

Turi i artit në rrugë: Pas mëngjesit tonë shqiptar, u nisëm për një shëtitje më të qetë për të parë pamjet e Tiranës; qendra ishte shumë e lëvizshme. Unë jam e çmendur për artin e rrugës dhe gjetëm shumë murale që zbukuronin ndërtesat e larta në rrugët që të çonin në Sheshin Skënderbej. Ne u mahnitëm nga pamja e jashtme e xhamisë mbresëlënëse dhe katedrales moderne, abstrakte të Ringjalljes Ortodokse aty pranë. Më pas eksploruam kështjellën mesjetare të Tiranës, që tani strehon një përzgjedhje restorantesh dhe tezgash artizanale. Gjatë kthimit për në shesh, hodhëm sytë rreth Resë intriguese, një instalacion arti bashkëkohor përballë Galerisë Kombëtare të Arteve. Më pëlqen kombinimi i dizajnit dhe arkitekturës në qytet.

Muzeu: Për t’i shpëtuar vapës së pasdites, vizituam një muze të quajtur Bunk’Art 2, i vendosur në një nga mbi 750,000 bunkerët që kishte ndërtuar ish-sundimtari komunist i Shqipërisë, Enver Hoxha gjatë regjimit të tij (nga 1941 deri në 1985). Ne blemë një biletë për të vizituar Bunk’Art origjinal, në periferi të qytetit, për 10,50 dollarë secila. Brenda, korridoret ishin të freskëta, por pak rrëqethëse, me ekspozita për gjëra të tilla si policia sekrete e Hoxhës dhe dhoma e tij e sigurt.

Dreka: Në mëngjes, ndaluam për një kafe në “CaféBotánica”, një vend ngrënie elegant me një tarracë të madhe në natyrë pranë Pallatit të Kulturës jashtëzakonisht të bukur dhe modernist. Dy makiato kushtuan në 4,25 dollarë.

Pije: Dan kishte bërë disa kërkime për vendin e përsosur për një perëndim dielli: një bar i quajtur “Piano Bar Observator”, në katin e 13-të të një kulle zyre. Bari ofronte një pamje panoramike të qytetit me male që dukeshin pas; ne porositëm disa birra që në total kushtuan 20 dollarë.

Darka: U nisëm për te Pazari i Ri, me një sërë baresh dhe restorantesh të grumbulluara pranë një tregu të madh në shesh të hapur që shet çdo ditë fruta të freskëta, perime, arra, mjaltë dhe më shumë. Ne porositëm një tavolinë në natyrë, në atë që dukej të ishte një tavernë e drejtuar nga familja e quajtur “Tradita Te Meri”. Ne morëm fasule, makarona të pjekura dhe me pak pulë të pjekur në skarë, dy birra dhe gjysmë litër verë vendase, 18 dollarë në total.

Totali: $64

(E dielë)

Muzeu: Ne morëm autobusin (biletat 45 dollarë secila) për në Bunk’Art , duke përdorur biletën e kombinuar të blerë një ditë më parë. Ky ishte më i madh se ai në qendër, me pesë kate nëntokë dhe ambjente si dhoma (të papërdorura) të trajtimit me rrezatim.

Dreka: Jo larg është stacioni i teleferikut “Dajti Express” që të çon në majën e malit Dajti për 30 dollarë. Udhëtimi 15-minutësh rezultoi në pamje fenomenale që shtriheshin nëpër pyje dhe liqene drejt qytetit. Drekuam në restorantin “Ballkoni i Dajtit” me veshje të këndshme me dru, stil shtëpie (në 1100 m / 3600 ft mbi nivelin e detit). Ne porositëm mish qengji të gatuar në kos, jufka, mish viçi. Një porcion tjetër fasule të shijshme, disa birra dhe një gotë verë, fatura jonë arriti në 36 dollarë.

Pije: U kthyem në lagjen tonë të re të preferuar, Blloku dhe pimë një pije para darkës në një bar miqësor në një cep të rrugës me gjethe të quajtur “Tribeca”, ku disa birra dhe një gotë verë arritën në 12 dollarë.

Darka: Porositëm një tavolinë në restorantin, “Piceri Era”. Nga lista e mirë e pjatave vendase, provuam petulla, djathë me feta dhe gjalpë (të mahnitshme!), dhe patëllxhanë të mbushur me domate dhe speca. Ne ndamë një shishe shumë të bukur verë të kuqe vendase; fatura arriti në 36 dollarë. Një taksi për në hotel kushtoi 5,30 dollarë.

Totali: $120

(E hënë)

Vizitë në xhami: Ditën e nisim duke vizituar Xhaminë e vogël të “Et’hem Beut”, me mure dhe tavane të lyera me dorë, që datojnë nga fillimi i shekullit të 19-të (hyrja falas).

Kafetë: Më pas, ecëm gjysmë ore në jug deri në “Grand Park” të Tiranës, një hapësirë e gjelbër prej 715 hektarësh me një liqen të krijuar nga dora e njeriut. Pemët të mbronin nga dielli i nxehtë i verës dhe ne ndaluam për disa kafe të akullta dhe ekspres në një nga kafenetë buzë liqenit (8,50 dollarë).

Dreka: U kthyem te Pazari i Ri për drekë në “Oda Garden”, një restorant i lezetshëm i vendosur rreth një oborri të jashtëm me hije, të mbushur me pemë të vogla. Ishte mbushur plot dhe ne porositëm verë dhe tre birra, para se të shijonim fergesën, gjizë të ngrohtë të përzier me speca dhe vaj ulliri dhe mish qingji ne saç, qengji i pjekur në furrë me patate. Me një bakshish, dreka arriti në 40 dollarë.

Muzeu: Ne morëm një dozë të fundit të kulturës shqiptare në Muzeun Historik Kombëtar, një ndërtesë mbresëlënëse në sheshin Skënderbej me një mozaik në stilin socialist realist që tregon ngjarje të rëndësishme të historisë së vendit në fasadën e tij (dy bileta: 10,50 dollarë). U njohëm me të kaluarën e vendit, nga statujat romake te ikonat bizantine dhe bustet staliniste.

Darka dhe pijet: Një mik na rekomandoi “Salt” në Bllok, një restorant luksoz dhe dukshëm i njohur me një menu të gjerë që mbulon gjithçka, nga ceviche te sushi. Ne porositëm disa kokteje, një shishe verë roze’ “Minuty”, dy pjata sushi, një pjate makarona me mish rose, misër të pjekur në skarë dhe spinaq kremoz. Këto kushtuan 133 dollarë: një finale e shijshme dhe plotësisht e vlefshme për udhëtimin tonë.

Totali: $192

Kostoja totale për dy persona: 762 dollarë (ose 76,173 në lekë).

j.l./ dita