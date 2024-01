Lufta në Gaza, Blinken: Ka shpresa reale për lirimin e pengjeve nga Hamasi

Sekretari amerikan i Shtetit, Anthony Blinken gjatë një deklaratë të mbajtur dje ka shprehur se ka shpresën që pengjet që po mbahen nga Hamasi do të lirohen së shpejti.

“Nuk mund të them më shumë, por mund të them se ka përfunduar një punë shumë e rëndësishme dhe produktive dhe ka shpresë reale për të ardhmen. Hamasi do të duhet të marrë vendimet e veta. Mund t’ju them vetëm se ka një radhitje të mirë dhe të fortë midis vendeve të përfshira se ky është një propozim korrekt dhe i fortë”, tha Blinken.

Kryeministri i Katarit, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, iu referua si “progres i jashtëzakonshëm” pas bisedimeve të fundjavës në kryeqytetin francez.

Sipas tij, Hamasit do t’i përcillet propozimi për shpalljen e një armëpushimi të ri në enklavën palestineze dhe lirimin e pengjeve.

Katari, me bashkëpunimin e Egjiptit dhe SHBA-së, ka udhëhequr përpjekjet ndërmjetësuese që nga shpërthimi i luftës më 7 tetor.

Në total, sipas autoriteteve izraelite, 132 pengje mbeten në Rripin e Gazës, nga të cilët të paktën 28 ​​besohet të jenë të vdekur.

j.l./ dita