Lufta PSG-Mbappé bëhet edhe më e ashpër: Hiqet muralja nga stadiumi

PSG-ja hoqi imazhin e Mbappes nga “Parc des Princes” dhe ndaloi shitjen e fanelës së tij në dyqanin fizik të klubit, ndërkohë që ajo është ende e pranishme në atë online.

Ky është kapitulli i ri i përplasjes së gjithanshme mes lojtarit dhe klubit. Mbappé aktualisht po stërvitet vetëm me të ashtuquajturit “të padëshiruar” dhe është jashtë skuadrës në pritje të zhvillimeve në tregun e transferimeve.

Futbollistit i skadon opsioni i rinovimit më 31 korrik, ai refuzoi ofertën e pabesueshme nga sauditët dhe dëshiron të largohet nga PSG-ja falas në vitin 2024. Lajmin e ka bërë të ditur “The Sun”.

PSG kërkon 250 milionë euro për yllin e tyre, një shifër që për momentin i ka lënë të gjithë në arrati në Evropë. Real Madridi, klubi i përcaktuar për të ardhmen e fenomenit nga Bondy, pret me dinakëri dhe i vetëdijshëm për faktin se sa më shumë të kalojë koha, aq më shumë pretendimet parizienëve do të zbehen.

Në fakt, një lamtumirë me parametra zero nuk mendohet absolutisht nga Al-Khelaifi: do të ishte një gjakderdhje ekonomike pas shumave monstruoze të investuara për çmimin (180 milionë) dhe pagën e francezit.

