Macron: Plani i Izraelit për të eliminuar Hamasin rrezikon një dekadë lufte

Duke folur në një konferencë për shtyp në margjinat e samitit të OKB-së për klimën në Dubai, Macron tha se Izraeli rrezikon të shkaktoj një dekadë luftë.

Izraeli është zotuar të eliminojë Hamasin në përgjigje të sulmit të 7 tetorit dhe ka nisur një fushatë ajrore dhe tokësore që ka vrarë më shumë se 15,000 njerëz, kryesisht civilë, sipas autoriteteve të Hamasit që drejtojnë Gazën.

“Cili është shkatërrimi total i Hamasit dhe a mendon dikush që mund të ndodhë? Nëse është kështu, lufta do të zgjasë 10 vjet”, tha Macron të shtunën.

“Unë mendoj se jemi në një pikë ku autoritetet izraelite do të duhet të përcaktojnë objektivin.”

Macron udhëtoi për në Doha të shtunën për t’u takuar me emirin e Katarit Tamim bin Hamad Al-Thani, qeveria e të cilit ka qenë një kyçe në përpjekjet diplomatike për t’i dhënë fund konfliktit.

Por ndalesa e tij pesë-orëshe në Doha erdhi menjëherë pas largimit të negociatorëve izraelitë, me Izraelin duke përmendur një “ngërç” në bisedime.

Izraeli dhe Hamasi fajësuan njëri-tjetrin për prishjen e armëpushimit, i cili para se të skadonte kishte mundësuar lirimin e 80 pengjeve izraelitë në këmbim të 240 të burgosurve palestinezë.

Ushtria izraelite tha se kishte kryer më shumë se 400 sulme në Gaza që nga rifillimi i sulmeve, ndërsa Hamasi njoftoi “breshëri raketash” kundër qyteteve dhe qytezave të shumta izraelite, përfshirë Tel Avivin.

Macron kishte planifikuar të bënte një turne në Lindjen e Mesme, por në vend të kësaj zhvilloi takime rreth konfliktit në margjinat e bisedimeve të OKB-së për klimën.

As kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe as udhëheqësi i Autoritetit Palestinez Mahmoud Abbas nuk morën pjesë në samitin e Dubait. Në tetor, Macron u takua me Netanyahun në Izrael.

Analistët thonë se vizitat e Macron në Dubai dhe Doha ilustrojnë vështirësinë me të cilën po përballet qeveria e tij për të gjetur një mënyrë për të ndikuar në konflikt.

“Franca dhe Macron nuk po e gjejnë vendin e tyre në këtë krizë”, tha Agnes Levallois, nënkryetare e Institutit për Kërkime dhe Studime Mesdhetare të Lindjes së Mesme.

j.l./ dita