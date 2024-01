“Maldivet e Evropës”, revista spanjolle artikull për Shqipërinë: Një nga destinacionet më të rëndësishme evropiane në vitin 2024

Edicioni spanjoll i revistës së njohur “Elle” i ka kushtuar një artikull Shqipëtisë, duke e cilësuar si një nga destinacionet më të rëndësishme evropiane për vitin 2024. Revista e cilëson vendin si “Maldivet e Evropës”, duke e listuar si një destinacion për ata që duan çmime të lira dhe shumë pak orë fluturim nga Spanja.

“Ne kemi zbuluar një perlë të vërtetë falë Booking.com që pa dyshim do të bëhet një nga destinacionet më të rëndësishme evropiane në vitin 2024. Vendi perfekt për të shkuar me pushime në plazh, siç është quajtur nga platforma e lartpërmendur si Maldivet Evropiane; Po, me shumë më pak orë fluturim dhe shumë më lirë.

Kjo është Vlora, një qytet i vogël i vendosur në jugperëndim të Shqipërisë dhe 135 km vetëm nga kryeqyteti, Tirana (i cili mund të jetë një udhëtim i mirë ditor nëse doni të ndryshoni rutinën e plazhit) dhe pika e nisjes së Rivierës Shqiptare, në gjysmë të rrugës midis Adriatikut dhe Jonit.

Me ujëra blu, male mbresëlënëse dhe të arritshme për të gjithë, ajo ka disa nga plazhet më të bukura në Evropë, duke u bërë kështu Maldivet kontinentale. Mund të jetë një zgjidhje për 44% të udhëtarëve spanjollë që kërkojnë një pushim luksoz me një buxhet të ulët.”, thuhet mes të tjerash në artikull.

“Edicioni në spanjisht i revistës së njohur “Elle”i kushton këtë artikull Shqipërisë♥️ si një ndër destinacionet më të rëndësishme europiane për spanjollët gjatë 2024-ës, duke u ndalur në Vlorë, mes plazheve e maleve, lagunës së Nartës e ishullit të Zvërnecit, turizmit kulturor e atij kulinar duke vlerësuar me 5 yje tavën tonë të kosit. 93% më shumë spanjollë krahasuar me një vit më parë, kanë vizituar vendin tonë gjatë periudhës janar-nëntor 2023”, shkruan kryeministri.

a.c./dita