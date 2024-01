Manchester City jep njoftimin: Akademia e futbollit në Durrës, gati në vjeshtë

Manchester City ka njoftuar se në vjeshtën e vitit 2024 do të hapet akademia e futbollit në Durrës.

Kjo shkollë futbolli është bashkëpunim mes skuadrës angleze Manchester City dhe Ministria shqiptare të Arsimit dhe Sportit.

“Me 8 shkolla futbolli të Manchester City në botë, kjo do të jetë shkolla më e fundit. Përveç shkollës së futbollit, Ministria shqiptare e Arsimit dhe Sportit po lancon gjithashtu një akademi elitë në Vjeshtën e 2024 për futbollistët vendas që synojnë nivelet më të larta. Akademia do të krijohet me konsulencë nga City Football Group, organizata mëmë e Manchester City”, njofton klubi anglez.

Lajmi është mirëpritur edhe nga Kryeministri Edi Rama, i cili bën me dije se brenda Pranverës hapet kantieri në Durrës.

“Lajm i bukur deklarimi zyrtar i fillimit të rrugëtimit të shkollës së kampionëve të Manchester City-it në Shqipëri. Procesi është gati pas një pune të përbashkët dhe projekti i kampusit është gati gjithashtu. Brenda Pranverës do të hapim kantierin në Durrës, ku do të kemi një nga kampuset më të bukur të konstelacionit të Manchester City-it nëpër botë”, shkruan Kryeministri Edi Rama në rrjetet sociale.

Marrëveshja mes Qeverisë Shqiptare dhe Manchester Cityt për të krijuar shkollë futbolli në Durrës u nënshkrua në prill 2023.

