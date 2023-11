Marrëveshje e pistë! Çfarë shkruan gazeta austriake për ngritjen e kampeve të emigrantëve në Shqipëri. Kushtetuesja ta parandalojë këtë marrëzi!

Një marrëveshje e pistë! Kështu e ka cilësuar gazeta austriake Der Standard marrëveshjen mes Italisë dhe Shqipërisë për ngritjen e dy qendrave të migracionit në Shëngjin dhe Gjadër.

Në shkrimin me autore Adelheid Wölfl, thuhet se dikur në vitin 2018 Herbert Kickl, në atë kohë Ministër i Brendshëm i Austrisë u përpoq të bindte Shqipërinë për ngritjen e një kampi për të dëbuarit, por është refuzuar.

Kryeministri Edi Rama në atë kohë ka theksuar: “Shqipëria nuk do të jetë kurrë vendi ku vendet shumë të pasura krijojnë kampe për të hedhur emigrantët”. Tani gjërat janë padyshim ndryshe, shkruan gazeta.

“Tre javë më parë, Rama nënshkroi një protokoll me homologen e tij italiane Giorgia Meloni që do të sillte emigrantët nga Mesdheu në Shqipëri për t’u mbajtur më pas në “paraburgim administrativ” në “qendrat e përpunimit të emigracionit”. E ardhmja e tyre e ardhshme nuk është as e përcaktuar në marrëveshje.

Sipas avokatëve, Protokolli Meloni-Rama është i paligjshëm dhe antikushtetues për shumë arsye, si për shembull sepse cenon sovranitetin e shtetit të Shqipërisë. Rama, i cili po sillet gjithnjë e më autoritar në Shqipëri, e paraqiti të gjithë këtë si një nder, sepse në vitin 1997 Italia pranoi shumë shqiptarë që po iknin nga dhuna dhe anarkia. Në Shqipëri në veçanti, megjithatë, është e rëndësishme që shteti i së drejtës të mos cenohet më tej nga marrëveshjet e pista si ajo me Italinë”, shkruan gazeta.

Më tej gazeta thekson se “Për BE-në, sundimi i ligjit në vendet kandidate duhet të jetë prioriteti kryesor. Ideja për të sqaruar statusin e emigrantëve në mënyrë ekstraterritoriale dështoi edhe në Gjykatën e Lartë në Britaninë e Madhe. Gjykata Kushtetuese e Tiranës duhet ta parandalojë tani këtë marrëzi”.

p.k\dita