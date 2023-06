Matura Shtetërore\ QSHA publikon çelësin për provimin e matematikës, njihuni me përgjigjet e sakta të çdo pyetjeje 

Autoritetet e arsimit tashmë e kanë bërë të udhës që skemat e vlerësimit për provimet e detyruara të Maturës Shtetërore 2023, t’i shpallin disa ditë nga dhënia e provimit.

Pak minuta më parë, Qendra e Shërbimeve të Arsimit ka zbardhur edhe çelësin e përgjigjeve të sakta për provimin e tretë të detyruar, që u zhvillua në lëndën e matematikës dy ditë më parë, në datën 13 qershor.

Me publikimin e përgjigjeve të sakta, maturantët kanë mundësi që të orientohen rreth pikëve të mundshme që do të fitojnë në këtë provim me përgjigjet e plotësuara prej tyre për çdo pyetje.

Sipas skemës së vlerësimit për pyetjet me alternativa, nëse për një pyetje keni mbushur dy rrathë, përgjigja juaj për këtë pyetje do të konsiderohet e pavlefshme dhe do të vlerësohet me 0 pikë. Gjithashtu, bëhet e ditur se nëse për një pyetje nuk keni mbushur asnjë rreth, ajo pyetje do të vlerësohet po me 0 pikë.

Edhe për këtë provim, vlerësimi maksimal do të jetë me 60 pikë, ndërsa për të qenë kalues, maturanti duhet të sigurojë detyrimisht 25 për qind të këtij totali pikësh me të cilat vlerësohet testi. Kandidatët që nuk sigurojnë këtë nivel të kërkuar pikësh, e humbasin të drejtën për të qenë pjesë e garës së pranimeve për studimet në shkollat e larta, përgjatë raundit të parë të pranimeve që do të zhvillohen në mbyllje të muajit korrik. Këta kandidatë duhet të presin sezonin e vjeshtës për të dhënë sërish këtë testim dhe vetëm në rast se rezultojnë kalues do mund të përfshihen në garë për studimet larta duke aplikuar në raundin e dytë të pranimeve që do të zhvillohet përgjatë muajit shtator.

Maturantët kanë tashmë edhe një provë të fundit për të mbyllur zyrtarisht Maturën Shtetërore 2023. Ditën e hënë në datën 19 qershor do të zhvillohet edhe provimi i fundit që i përket lëndës me zgjedhje.

SKEMA E VLERËSIMIT TË TESTIT PËR PROVIMIN E MATEMATIKËS VARIANTI A

SKEMA E VLERËSIMIT TË TESTIT PËR PROVIMIN E MATEMATIKËS VARIANTI B

